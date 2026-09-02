«Что-то происходит»: экс-сотрудники ЦРУ проанализировали секретный визит Рэтклиффа в Москву

«Что-то происходит»: экс-сотрудники ЦРУ проанализировали секретный визит Рэтклиффа в Москву3
- 2.09.2026, 8:42
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Эксперты предположили, о чем предупредили Москву.
Спустя неделю после того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил необъявленную поездку в Москву, по-прежнему остаются вопросы о том, что побудило его к такой необычной миссии, сообщает «Радио Свобода».
Издание отметило, что Рэтклифф предостерег российских чиновников от нападений или испытаний со стороны НАТО, выразив особую озабоченность в отношении прибалтийских государств – Эстонии, Латвии и Литвы. По имеющимся данным, также обсуждался вопрос поддержки Ирана со стороны России.
Президент США Дональд Трамп назвал визит «полурутинным», заявив, что Вашингтон хочет, чтобы война в Украине закончилась, и что из этого «что-то может получиться».
В Кремле заявили, что Рэтклифф не встречался с российским президентом Владимиром Путиным, и охарактеризовали эту поездку как часть постоянных контактов между спецслужбами обеих стран.
Издание сообщило, что визит Рэтклиффа стал первой публично известной поездкой действующего директора ЦРУ в Москву после визита Уильяма Бернса в ноябре 2021 года за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
«Поэтому возникает вопрос, насколько серьёзной должна быть разведывательная информация, чтобы директор ЦРУ лично отправился в Москву с целью передачи предупреждения», – говорится в статье.
Бывший оперативный сотрудник ЦРУ Эдвард Боган с 24-летним опытом работы в сфере национальной безопасности предположил, что полученная информация не обязательно должна была основываться на оценке с наивысшей степенью уверенности.
Однако решение направить директора ЦРУ свидетельствует о том, что в Вашингтоне считали эту угрозу достаточно реальной и важной, чтобы потребовать личного предупреждения.
«Тот факт, что директор сел в самолет и прибыл лично, свидетельствует для меня о том, что угроза была реальной и что было важно сказать лицом к лицу: мол, не делайте этого – независимо от того, что нам известно», – поделился он с изданием.
Поясняется, что это не означает, будто американская разведка пришла к выводу, что Россия решила напасть на страну НАТО или что такое нападение неизбежно. Однако это указывает на то, что в Вашингтоне видели достаточный потенциальный риск, чтобы вступить в прямой диалог с Москвой.
Бывший руководитель резидентуры ЦРУ Шон Висвессер, написавший книгу о тактике российских спецслужб, отметил, что визит Ретклиффа стал «обнадеживающим сигналом» и свидетельством готовности Вашингтона противодействовать тому, что он назвал «безрассудной эскалацией со стороны российских спецслужб».
В то же время, по мнению Висвессера, предупреждение будет иметь ограниченную ценность, если не будет сопровождаться угрозой последствий в случае, если Москва его проигнорирует.
«Они не остановятся, пока мы их не остановим. Но чтобы любое предупреждение было действенным, оно должно сопровождаться последствиями для России на случай, если она не прислушается к нему и пересечет очередные так называемые «красные линии», – заявил он в интервью изданию.
Висвессер отметил, что пока со стороны России наблюдается лишь бесконтрольная эскалация и неэффективное сдерживание со стороны Альянса.
Издание подытожило, что вопрос заключается не просто в том, что именно Вашингтон сказал Москве, а в том, верит ли Россия, что США и их союзники готовы действовать, если это предупреждение будет проигнорировано.
Боган призвал осторожно оценивать способность России к военной эскалации.
«Россия говорит так, будто у нее гораздо больше вариантов действий, чем на самом деле», – высказал он свое мнение.
По словам Богана, наблюдатели иногда представляют себе, будто у России есть большой незадействованный военный резерв, который можно было бы внезапно бросить против Европы. Однако он считает, что если бы у нее была такая возможность, то она уже использовала бы ее в войне против Украины.
Бывший сотрудник ЦРУ пояснил, что это не означает, что у России нет вариантов действий. По словам Богана, разведывательная составляющая визита Рэтклиффа могла касаться попытки изменить военные расчеты в отношении НАТО.
«Что-то происходит. Вполне вероятно, что речь шла именно об изменении стратегических расчетов и проникновении в пространство НАТО тем или иным военным способом», – предположил он.
В то же время Боган высказал мнение, что Москва не обязательно стремится к прямому столкновению с НАТО.
«Не думаю, что они к этому готовы», – сказал он.