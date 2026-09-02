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Буданов: Дроны и ракеты Украины будут господствовать в небе РФ, пока продолжается война

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  • 2.09.2026, 8:23
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Буданов: Дроны и ракеты Украины будут господствовать в небе РФ, пока продолжается война
Кирилл Буданов
Фото: Getty Images

Это новая реальность, о которой Украина официально предупреждает.

Украина пропорционально и жестко ответит РФ на воздушный террор. Теперь российское небо перестанет быть безопасным.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова в Telegram.

Буданов поддержал решение Зеленского

По словам Буданова, Кремль даже 1 сентября сделал «очередным днем террора против украинских детей и гражданской инфраструктуры».

«Руководствуясь правом на самооборону, Украина даст жесткий и пропорциональный ответ. Полностью поддерживаю решение Президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского», - пишет руководитель ОП.

Как говорит Буданов, небо России утратило свою безопасность.

Это новая реальность, о которой Украина официально предупреждает:

международные авиакомпании,

страховщиков,

партнеров.

«Наши дальнобойные средства будут системно отрабатывать по военным целям на территории врага», - заверил Буданов.

По его убеждению, Украина уважает дипломатические усилия партнеров и готова обеспечивать точечные паузы «исключительно для реальных шагов к завершению войны».

Однако, пока продолжается агрессия, украинские дроны и ракеты будут господствовать в российском небе, заверил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо де-факто будет закрываться.

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