Польская авиакомпания LOT объяснила залет своего самолета в Беларусь

Польская авиакомпания LOT объяснила залет своего самолета в Беларусь1
- 2.09.2026, 13:55
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Самолет пролетел над Гродненской областью.
Пассажирский самолет LOT из Вильнюса в Варшаву 1 сентября ненадолго вошел в воздушное пространство Беларуси из-за погодных условий. Об этом MOST сообщили в польской авиакомпании.
«Во время рейса LO772 из Вильнюса в Варшаву, выполнявшегося 1 сентября, по маршруту полета — от Сейнов, у польско-литовской границы, вплоть до Острув-Мазовецкой — формировался сильный грозовой фронт. В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна по согласованию с диспетчерской службой управления воздушным движением в Вильнюсе попросил скорректировать курс и получил на это разрешение. Затем самолет перешел под управление польской районной диспетчерской службы», — ответили в авиакомпании LOT на запрос журналистов.
Там добавили, что LOT не выполняет рейсы с использованием воздушного пространства Беларуси, а 1 сентября самолет оказался там лишь на несколько десятков секунд в результате корректировки курса, связанной с погодными условиями.
«Это был единичный инцидент, продиктованный соображениями безопасности и произошедший по согласованию с диспетчерской службой управления воздушным движением», — объяснили в авиакомпании.
Ранее стало известно, что рейс LO772 Вильнюс — Варшава 1 сентября пересек границу Беларуси, пролетев над Гродненской областью в районе приграничной деревни Калеты.