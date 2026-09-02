Что нового ученые выяснили о привычке пить кофе 5 2.09.2026, 10:21

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Утренняя чашка давно стала неизменным ритуалом для миллионов людей во всем мире.

Но ученые до сих пор не перестают спорить о ее реальном влиянии на наш организм.

Сколько бы исследований ни проводилось, этот напиток, содержащий более тысячи биологически активных соединений, продолжает преподносить науке новые загадки — от особенностей обмена веществ до тонких гормональных настроек нашего организма.

В свежем выпуске авторитетного научного издания European Journal of Nutrition появилась работа европейских и финских ученых, проливающая свет на этот процесс, пишет New Voice.

Исследовательская группа решила детально разобраться в том, как регулярное потребление кофе связано с нашими метаболическими маркерами, половыми гормонами и внутренними химическими соединениями.

Авторы проанализировали данные 2264 участников в возрасте 46 лет и зафиксировали их привычки, связанные с употреблением кофе, а также широкий спектр показателей здоровья в конкретный момент времени, хотя сами добровольцы и не находились под длительным наблюдением в рамках этого этапа. Результаты оказались весьма интересными для всех, кто привык начинать день с этого ароматного напитка.

Выяснилось, что у любителей кофе в среднем меньше жировых отложений и больше масса скелетных мышц — тех самых, которые отвечают за движение. И это несмотря на то, что показатели индекса массы тела (ИМТ) в разных группах оставались вполне сопоставимыми. Как отмечают исследователи, кофе способен улучшать общий метаболизм именно благодаря гормональным механизмам, причем особенно заметно это проявляется в мужском организме.

Больше всего внимания исследователи уделили анализу гормонов. У мужчин, потреблявших больше кофе, четко прослеживались более благоприятное соотношение глюкозы и инсулина, более высокие концентрации общего и доступного тестостерона, а также повышенный уровень глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ), который отвечает за их транспорт с кровью. У женщин эти связи оказались несколько слабее: потребление большого количества кофе коррелировало с более высоким уровнем ГСПГ и одновременно с более низкими показателями свободных андрогенов.

«Мы пьем кофе каждый день, но до сих пор удивительно мало знаем о его связи с нашими гормонами и обменом веществ», — признается диетолог Лука Верроест из Университета Оулу. По его словам, сразу же обратил на себя внимание особый гормональный профиль, который сохранялся даже после поправки на ИМТ и привычный образ жизни, причем у мужчин и женщин эти эффекты заметно различались.

Кроме того, ученые зафиксировали еще одну важную деталь: у любителей кофе заметно снижен уровень аминокислот с разветвленной цепью (BCAA). Когда этих «строительных блоков» белка в крови становится слишком много, современная медицина обычно связывает это с ухудшением метаболического здоровья.

Хронически повышенные уровни BCAA тесно связаны с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом 2-го типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с печенью и повышенным риском гипертонии. У участников, потреблявших наибольшее количество кофе ежедневно, наблюдалась обратная зависимость в отношении этих соединений, что позволяет рассматривать этот напиток как потенциальное средство защиты от метаболических нарушений.

Разумеется, на то, как именно кофе воздействует на конкретного человека, влияет множество факторов: способы обжарки и приготовления, количество выпитого за день, индивидуальные генетические особенности или вредные привычки, такие как курение. Именно поэтому подобные исследования столь важны для понимания того, как этот напиток влияет на нас на биологическом уровне.

Авторы подчеркивают, что в будущем потребуются более масштабные лонгитюдные и интервенционные исследования, которые помогут точно установить причинно-следственные связи и выделить конкретные биоактивные соединения, ответственные за такой эффект.

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