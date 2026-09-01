Бензиновый кризис в РФ: авто россиянина вспыхнуло прямо на заправке

Бензиновый кризис в РФ: авто россиянина вспыхнуло прямо на заправке8
- 1.09.2026, 15:05
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Водитель пытался заправить канистры, поставленные в салоне.
В сети появилась видеозапись курьезного и опасного инцидента на одной из российских автозаправочных станций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пожар произошел во время попытки местного жителя запастись топливом на фоне острого бензинового кризиса в РФ.
Камера наблюдения АЗС зафиксировала, как водитель пытался заправить бензином канистры, находившиеся в задней части салона автомобиля. Во время наполнения емкостей произошло внезапное возгорание топливно-воздушной смеси, и салон мгновенно охватило пламя.
Совместными усилиями работников заправки и очевидцев огонь удалось потушить, а автомобиль вытолкнуть с территории АЗС.