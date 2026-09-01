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Бензиновый кризис в РФ: авто россиянина вспыхнуло прямо на заправке

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  • 1.09.2026, 15:05
  • 6,626
Бензиновый кризис в РФ: авто россиянина вспыхнуло прямо на заправке

Водитель пытался заправить канистры, поставленные в салоне.

В сети появилась видеозапись курьезного и опасного инцидента на одной из российских автозаправочных станций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пожар произошел во время попытки местного жителя запастись топливом на фоне острого бензинового кризиса в РФ.

Камера наблюдения АЗС зафиксировала, как водитель пытался заправить бензином канистры, находившиеся в задней части салона автомобиля. Во время наполнения емкостей произошло внезапное возгорание топливно-воздушной смеси, и салон мгновенно охватило пламя.

Совместными усилиями работников заправки и очевидцев огонь удалось потушить, а автомобиль вытолкнуть с территории АЗС.

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