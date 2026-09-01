закрыть
2 сентября 2026, среда, 1:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Axios: Трамп доверил нефть Венесуэлы загадочному миллиардеру

6
  • 1.09.2026, 15:25
  • 4,466
Axios: Трамп доверил нефть Венесуэлы загадочному миллиардеру

История предпринимателя напоминает политический триллер.

Историческая нефтяная сделка президента США Дональда Трампа с Венесуэлой оказалась связана с фигурой, чья биография больше напоминает политический триллер. 46-летний венесуэльский предприниматель Алехандро Бетанкур возглавляет компанию, которая теперь готовит беспрецедентное партнерство с Пентагоном, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

«Без Бетанкура не было бы сделки по энергетической безопасности», — заявил Axios американский чиновник. По его словам, именно предприниматель сыграл важную роль в политических процессах, которые в итоге привели к отстранению Николаса Мадуро.

Бетанкур сотрудничал с американскими властями еще во время первого президентского срока Трампа. В 2019 году он выступал посредником между оппозицией Венесуэлы, военными и политиками, поддерживавшими Хуана Гуайдо. Позже он ездил в Москву с посланием от правительства Гуайдо с призывом прекратить поддержку Мадуро.

После провала попытки смены власти Бетанкур покинул страну. Однако в 2023 году его пригласили обратно, поскольку он считался специалистом по восстановлению нефтяной отрасли.

Теперь его компания North American Blue Energy Partners получит доступ к 17 нефтяным месторождениям. США вложений не делают, но получают 35% доли и 20% добытой нефти после уплаты налогов по себестоимости.

При этом вокруг предпринимателя тянется шлейф расследований. В США и Швейцарии его связывали с делом об отмывании $1,2 млрд, однако Бетанкуру обвинений так и не предъявили.

Эксперты сомневаются, что соглашение быстро снизит цены на бензин. В самой Венесуэле его уже критикуют как коррумпированную сделку элит. Адвокат предпринимателя настаивает: «Он исключительно удачно подходит для этого исторического момента».

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко