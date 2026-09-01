Axios: Трамп доверил нефть Венесуэлы загадочному миллиардеру 6 1.09.2026, 15:25

4,466

История предпринимателя напоминает политический триллер.

Историческая нефтяная сделка президента США Дональда Трампа с Венесуэлой оказалась связана с фигурой, чья биография больше напоминает политический триллер. 46-летний венесуэльский предприниматель Алехандро Бетанкур возглавляет компанию, которая теперь готовит беспрецедентное партнерство с Пентагоном, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

«Без Бетанкура не было бы сделки по энергетической безопасности», — заявил Axios американский чиновник. По его словам, именно предприниматель сыграл важную роль в политических процессах, которые в итоге привели к отстранению Николаса Мадуро.

Бетанкур сотрудничал с американскими властями еще во время первого президентского срока Трампа. В 2019 году он выступал посредником между оппозицией Венесуэлы, военными и политиками, поддерживавшими Хуана Гуайдо. Позже он ездил в Москву с посланием от правительства Гуайдо с призывом прекратить поддержку Мадуро.

После провала попытки смены власти Бетанкур покинул страну. Однако в 2023 году его пригласили обратно, поскольку он считался специалистом по восстановлению нефтяной отрасли.

Теперь его компания North American Blue Energy Partners получит доступ к 17 нефтяным месторождениям. США вложений не делают, но получают 35% доли и 20% добытой нефти после уплаты налогов по себестоимости.

При этом вокруг предпринимателя тянется шлейф расследований. В США и Швейцарии его связывали с делом об отмывании $1,2 млрд, однако Бетанкуру обвинений так и не предъявили.

Эксперты сомневаются, что соглашение быстро снизит цены на бензин. В самой Венесуэле его уже критикуют как коррумпированную сделку элит. Адвокат предпринимателя настаивает: «Он исключительно удачно подходит для этого исторического момента».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com