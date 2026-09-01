Вслед за деревьями с проспекта Независимости в Минске исчезли мусорки 7 1.09.2026, 16:11

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Жители столицы в недоумении.

Минчанка nata.in.poland обратила внимание на то, что вслед за выкорчеванными деревьями с проспекта Независимости и других улиц в центре города исчезли мусорные урны. Об этом она рассказала в соцсети Threads.

«Минск, объясните, пожалуйста, а куда пропали мусорки в центре города? – пишет она. — Шла минут 10 по проспекту — нигде ни одной нет. Город при этом чистый, но, простите, носить с собой бумажку от мороженого или стаканчик из—под кофе такое себе удовольствие».

Минчане высказали свои версии, объясняющие исчезновение урн. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— В их можно заложить бомбу, а за деревом спрятаться с гранатометом. Боятся, барышня, потому и нет ни деревьев, ни мусорок.

— Вроде милиция заставила убрать — могут бибу подложить. Хотя, мы же вроде с талибами из Афганистана уже лучшие друзья. Но на мой субъективный взгляд, очень нравится, как один восточный сосед (по колено в грязи) живет. Вот и перенимают передовой опыт.

— Меня тоже это раздражает, шла со стаканчиком километра три.

— На Карла Маркса — то же самое.

— От цирка до ГУМа ни одной мусорки.

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