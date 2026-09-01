Среди россиян растет недовольство 3 1.09.2026, 16:25

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Реальность внутри России все труднее вписывается в привычную кремлевскую картину.

Путин все чаще говорит о войне в Украине как о борьбе России с внешней угрозой, однако за этой риторикой может скрываться растущая тревога Кремля из-за ухудшения ситуации внутри страны. На фоне ударов украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре и российской экономике Москва, опасается ослабления молчаливого согласия общества с войной, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

На встрече со студентами и преподавателями Путин сравнил Россию с белым медведем, на которого якобы охотятся косатки — страны НАТО и другие союзники Украины. «Они нападают стаей и разрывают их на части», — заявил он, объясняя таким образом причины войны.

Однако реальность внутри России все труднее вписывается в привычную кремлевскую картину. Украинские удары затронули нефтепереработку и электронную торговлю, а ограничения интернета, вводимые российскими властями, еще сильнее меняют повседневную жизнь.

По данным независимого «Левада-центра», 57% россиян называют нынешнюю ситуацию «напряженной». Люди связывают тревогу с войной, потерями, возможной мобилизацией, атаками беспилотников и отсутствием понимания будущего.

«Глубокие удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим предприятиям и интернет-ритейлерам разрушили видимость нормальной жизни», — пишет издание.

Путин в последние недели размышлял над тем, как изменить ситуацию. В его окружении считают, что одним из возможных ответов может стать новая эскалация.

При этом российская армия увязла в Украине, а удары по ключевым отраслям постепенно усиливают давление на экономику. Путин публично заявляет, что Россия «будет только идти вперед», но, по данным источников, Кремль опасается завершения войны без заметных результатов.

«Они меня повесят», — заявил Путин людям из ближайшего окружения, рассуждая о возможной реакции общества, если война закончится без достижения поставленных целей.

На этом фоне стремление Кремля добиться хотя бы символического успеха может сделать дальнейшее развитие войны еще более опасным.

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