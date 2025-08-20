Скорость продвижения армии РФ в Украине упала до минимальных значений за лето 20.08.2025, 5:39

Войска РФ уперлись в линии обороны ВСУ.

Российские войска за прошлую неделю захватили 75,7 кв. км территории Украины. Это минимальная скорость продвижения за три летних месяца, пишет «Агентство» со ссылкой на данные украинского OSINT-проекта DeepState.

Продвижение ВС РФ резко затормозилось накануне встреч Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Военные аналитики связали замедление наступления с тем, что российские войска уперлись в линии обороны и сосредоточились на захвате крупных городов.

На протяжении лета российской армии удавалось захватывать от 92 до 225 кв. км в неделю, а за прошлую неделю под контроль России перешло 75,7 кв. км. Это минимум с середины мая, свидетельствуют данные DeepState.

Основное продвижение было зафиксировано под Покровском — 32 кв. км. Эта цифра могла бы быть еще больше, но в середине недели ВСУ удалось остановить прорыв российских войск в районе Доброполья, вернув около 12 кв. км территории.

Около 20 кв. км россиянам удалось занять в районе Сватово, в основном за счет захвата села Зеленый Гай в Харьковской области, свидетельствуют данные DeepState. Минобороны России рапортовало о захвате населенного пункта еще в конце июля, однако видео с флагом z-блоги опубликовали только на прошедшей неделе.

Еще около 19 кв. км российская армия захватила на разных участках фронта на границе Днепропетровской и Донецкой областей южнее Покровска.

Российские войска уперлись в линии обороны и крупные населенные пункты — Покровск, Константиновку, Северск, предположил в разговоре с «Агентством» военный аналитик Conflict Intelligence Team (CIT).

«Более-менее наступление получается только в районе Днепровской области», — добавил он.

Военный аналитик Ян Матвеев в беседе с «Агентством» также не исключил, что россияне уперлись в плотную оборону ВСУ. По его мнению, происходящее может выглядеть и как тактическая пауза.

Ранее издание «Важные новости» сообщило, что во втором квартале 2025 года темп набора контрактников в армию РФ упал до минимума за два года.

За отчетный период выплаты за заключение контракта с Минобороны РФ получили 37,9 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число вступивших в армию РФ упало в 2,5 раза — тогда бонусы за заключение контракта получили 92,8 тысячи человек.

Число новобранцев во втором квартале 2025-го упало до минимума за два года: меньше людей вступили в армию РФ лишь в аналогичном периоде 2023-го, когда Россия только начала активную кампанию по привлечению контрактников за деньги.

«Важные истории» указывают, что эти данные значительно расходятся с информацией, которую ранее представил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он утверждает, что за первые полгода 2025-го контракты заключили 210 тысяч человек. Это в полтора раза больше, чем следует из данных о расходах бюджета.

