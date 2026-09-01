Россиянин с лопатой напал на прихожан возле церкви в Москве

Россиянин с лопатой напал на прихожан возле церкви в Москве8
- 1.09.2026, 16:52
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Досталось и медикам, которые прибыли на место происшествия.
Мужчина с лопатой напал на прихожан возле церкви Святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице на юго-востоке Москвы, рассказали ТАСС в оперативных службах россійской столицы.
Инцидент произошел около 9:50. Мужчина набросился на прихожан, а затем на прибывших медиков. «По предварительным данным, напавшего ликвидировал прохожий», — сказал собеседник агентства.
Позднее в правоохранительных органах агентству уточнили, что, по предварительным данным, прохожий застрелил напавшего на прихожан мужчину из травматического оружия. Проверяется, законно ли он владел оружием, сообщает РЕН ТВ.
Нападавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.