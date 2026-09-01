закрыть
2 сентября 2026, среда, 1:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россиянин с лопатой напал на прихожан возле церкви в Москве

8
  • 1.09.2026, 16:52
  • 3,772
Россиянин с лопатой напал на прихожан возле церкви в Москве

Досталось и медикам, которые прибыли на место происшествия.

Мужчина с лопатой напал на прихожан возле церкви Святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице на юго-востоке Москвы, рассказали ТАСС в оперативных службах россійской столицы.

Инцидент произошел около 9:50. Мужчина набросился на прихожан, а затем на прибывших медиков. «По предварительным данным, напавшего ликвидировал прохожий», — сказал собеседник агентства.

Позднее в правоохранительных органах агентству уточнили, что, по предварительным данным, прохожий застрелил напавшего на прихожан мужчину из травматического оружия. Проверяется, законно ли он владел оружием, сообщает РЕН ТВ.

Нападавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко