Россиянин с лопатой напал на прихожан возле церкви в Москве 8 1.09.2026, 16:52

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Досталось и медикам, которые прибыли на место происшествия.

Мужчина с лопатой напал на прихожан возле церкви Святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице на юго-востоке Москвы, рассказали ТАСС в оперативных службах россійской столицы.

Инцидент произошел около 9:50. Мужчина набросился на прихожан, а затем на прибывших медиков. «По предварительным данным, напавшего ликвидировал прохожий», — сказал собеседник агентства.

Позднее в правоохранительных органах агентству уточнили, что, по предварительным данным, прохожий застрелил напавшего на прихожан мужчину из травматического оружия. Проверяется, законно ли он владел оружием, сообщает РЕН ТВ.

Нападавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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