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Король Норвегии Хокон VIII принес присягу

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  • 1.09.2026, 15:45
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Король Норвегии Хокон VIII принес присягу
Фото: REUTERS

Фотофакт.

В Норвегии 1 сентября в 13:00 по местному времени (14:00 по Минску) король Хокон VIII принес присягу на верность Конституции страны перед норвежским парламентом — Стортингом.

Хокон автоматически стал королем Норвегии после смерти своего отца, короля Харальда V. Перед парламентариями он присягнул народу страны в том, что будет править в соответствии с законами Норвегии, установленными Конституцией. Как отмечали представители Стортинга, эта процедура относится к числу важнейших конституционных актов, сопровождающих смену монарха.

В ходе церемонии председатель парламента объявил собравшимся о смерти короля Харальда V и переходе престола к новому монарху. После этого Хокон VIII принес присягу на верность Конституции перед Стортингом и обратился к присутствующим с краткой речью.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Фото: NTB/Javad Parsa via REUTERS
Фото: NTB/Javad Parsa via REUTERS
Фото: REUTERS/Claudia Greco
Фото: REUTERS/Claudia Greco
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Фото: REUTERS/Claudia Greco
Фото: NTB/Lise Aserud via REUTERS
Фото: NTB/Lise Aserud via REUTERS
Фото: NTB/Lise Aserud via REUTERS
Фото: NTB/Terje Pedersen via REUTERS
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