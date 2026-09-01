Король Норвегии Хокон VIII принес присягу 1 1.09.2026, 15:45

2,322

Фото: REUTERS

Фотофакт.

В Норвегии 1 сентября в 13:00 по местному времени (14:00 по Минску) король Хокон VIII принес присягу на верность Конституции страны перед норвежским парламентом — Стортингом.

Хокон автоматически стал королем Норвегии после смерти своего отца, короля Харальда V. Перед парламентариями он присягнул народу страны в том, что будет править в соответствии с законами Норвегии, установленными Конституцией. Как отмечали представители Стортинга, эта процедура относится к числу важнейших конституционных актов, сопровождающих смену монарха.

В ходе церемонии председатель парламента объявил собравшимся о смерти короля Харальда V и переходе престола к новому монарху. После этого Хокон VIII принес присягу на верность Конституции перед Стортингом и обратился к присутствующим с краткой речью.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Фото: NTB/Javad Parsa via REUTERS

Фото: NTB/Javad Parsa via REUTERS

Фото: REUTERS/Claudia Greco

Фото: REUTERS/Claudia Greco

Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Фото: REUTERS/Claudia Greco

Фото: NTB/Lise Aserud via REUTERS

Фото: NTB/Lise Aserud via REUTERS

Фото: NTB/Lise Aserud via REUTERS

Фото: NTB/Terje Pedersen via REUTERS

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com