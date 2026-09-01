«Боритесь»: белоруска рассказала, как спасла березовую рощу от вырубки
- 1.09.2026, 15:07
- 1,484
Выход есть всегда.
История с вырубкой деревьев на улице Пархоменко в Минске, о которой сайт Charter97.org писал 28 августа, получила продолжение.
«Минский зеленстрой, вам пора переименоваться в «зелендестрой», — пишет в Threads inatural1st. — На фото деревья, которые росли себе спокойно последние 25 лет, зеленые до самой макушки. А сейчас от них не останется ничего. Просто пни от величественных деревьев высотой с четырехэтажку.
Минчане, теперь обращение к вам. Пока что вырубили не все. Поэтому кому не хватает парковочных мест в городе, приезжайте на улицу Пархоменко. Тут очень много свободных мест в тени ветвистых деревьев. Сделайте доброе дело».
Одна из комментаторов в ответ поделилась собственным опытом противостояния вырубке деревьев.
«Боритесь, — пишет она. — Я в одиночку отстояла целую березовую рощу! Как услышала звук бензопилы, так и вышла в пижаме на улицу. Рабочие сложили свои вонючие инструменты и убрались. Я вызвала милицию, обивала пороги в администрации, навела такого шухера, что теперь никто и веточку там не имеет права срубить. Нашли выход, как сделать так, чтобы рощу сделать памятной».