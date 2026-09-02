Z-блогер: В Кремле произошел «ментальный слом» 7 2.09.2026, 7:04

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Высшее руководство России находится в удрученном настроении уже последние пару месяцев.

Об этом сообщил бывший депутат Одессы, перешедший на сторону РФ, Z-блогер Игорь Дмитриев, передает «Диалог».

По мнению Дмитриева, подобные перемены в настроениях кремлевского руководства являются предвестником скорого завершения войны. При этом он опасается, что перед этим финалом режим может пойти на отчаянные шаги, способные нанести серьезный вред самой России.

«Западные СМИ тиражируют якобы произнесенную Владимиром Путиным фразу: „Они меня повесят“. Имеется в виду, что если война завершится без выхода на границы Донецкой области, то российские патриоты будут так возмущены, что совершат непоправимое. Вероятнее всего, западники сами эту фразу придумали, пытаясь объяснить такое упертое стремление взять Славянск и Краматорск ценой мобилизации и экономического кризиса, хотя, знаете, я уже во всякое готов поверить. Возможно, у российского руководства такие же искаженные представления о настроениях в обществе, как и о происходящем на фронте. И все равно думаю, что фразу эту они придумали. А вот что реально происходит: все мои знакомые, кто по должности присутствует на встречах с высоким начальством, то есть с президентом и руководителями высшего звена, говорят что они в последние месяцы как-то резко сдали и физически, и значительно менее уверенно держатся перед камерами. Как это было сформулировано применительно к Миронову, проблема ментального здоровья, так что это все продлится не так долго, как мы раньше думали. Но за оставшееся время все равно можно натворить дел, которые потом расхлебывать десятилетиями», — констатировал Дмитриев.

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