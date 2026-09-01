закрыть
2 сентября 2026, среда, 1:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китай против США: мир наблюдает новую битву за мировое лидерство

1
  • 1.09.2026, 23:46
  • 1,386
Китай против США: мир наблюдает новую битву за мировое лидерство
фото: mind.ua

«Китайская коалиция» далека от единства.

Пока лидер КНР Си Цзиньпин собирает вокруг Китая Россию и Иран, администрация президента США Дональда Трампа создала разногласия даже среди традиционных союзников США. Одновременные встречи в Бишкеке и на саммите G20 показали, насколько заметно меняется привычная расстановка сил, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке Си Цзиньпин встретился с Путиным и другими лидерами региона, представляя Пекин как сторонника «упорядоченного многополярного мира», способного прийти на смену американскому доминированию.

Особое значение имела встреча Си и Путина. Незадолго до нее директор ЦРУ Джон Рэтклифф тайно посетил Москву, призывая Кремль завершить войну против Украины. На этом фоне Си заявил Путину: «Основа китайско-российских отношений будет становиться все крепче».

В то же время на встрече министров финансов и глав центробанков G20 в США европейские представители резко раскритиковали решение Вашингтона пригласить российского министра финансов Антона Силуанова. Германия назвала это решение «тревожным».

«Китай пытается воспользоваться разногласиями между США и их партнерами», — пишут эксперты. По словам эксперта Брукингского института Райана Хасса, Пекин стремится заручиться поддержкой «глобального большинства», чтобы получить более значимую роль в мировой политике.

При этом китайская коалиция далека от единства. Индия, например, призвала Путина завершить войну в Украине, а ШОС не является военным альянсом. Пекин готов поддерживать партнеров дипломатически, но не собирается брать на себя обязательства по их военной защите.

На этом фоне Си укрепляет позиции перед предстоящей встречей с Трампом. Однако Китай сталкивается с собственными экономическими проблемами и торговым давлением со стороны Запада.

«Китай сталкивается с препятствиями, как и США», — считает эксперт Юнь Сунь. Вопрос теперь в том, какая из двух держав сумеет превратить нынешнюю турбулентность в долгосрочное преимущество.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко