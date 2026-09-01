Китай против США: мир наблюдает новую битву за мировое лидерство 1 1.09.2026, 23:46

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фото: mind.ua

«Китайская коалиция» далека от единства.

Пока лидер КНР Си Цзиньпин собирает вокруг Китая Россию и Иран, администрация президента США Дональда Трампа создала разногласия даже среди традиционных союзников США. Одновременные встречи в Бишкеке и на саммите G20 показали, насколько заметно меняется привычная расстановка сил, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке Си Цзиньпин встретился с Путиным и другими лидерами региона, представляя Пекин как сторонника «упорядоченного многополярного мира», способного прийти на смену американскому доминированию.

Особое значение имела встреча Си и Путина. Незадолго до нее директор ЦРУ Джон Рэтклифф тайно посетил Москву, призывая Кремль завершить войну против Украины. На этом фоне Си заявил Путину: «Основа китайско-российских отношений будет становиться все крепче».

В то же время на встрече министров финансов и глав центробанков G20 в США европейские представители резко раскритиковали решение Вашингтона пригласить российского министра финансов Антона Силуанова. Германия назвала это решение «тревожным».

«Китай пытается воспользоваться разногласиями между США и их партнерами», — пишут эксперты. По словам эксперта Брукингского института Райана Хасса, Пекин стремится заручиться поддержкой «глобального большинства», чтобы получить более значимую роль в мировой политике.

При этом китайская коалиция далека от единства. Индия, например, призвала Путина завершить войну в Украине, а ШОС не является военным альянсом. Пекин готов поддерживать партнеров дипломатически, но не собирается брать на себя обязательства по их военной защите.

На этом фоне Си укрепляет позиции перед предстоящей встречей с Трампом. Однако Китай сталкивается с собственными экономическими проблемами и торговым давлением со стороны Запада.

«Китай сталкивается с препятствиями, как и США», — считает эксперт Юнь Сунь. Вопрос теперь в том, какая из двух держав сумеет превратить нынешнюю турбулентность в долгосрочное преимущество.

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