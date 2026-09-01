На US Open дебютировала актриса из фильма про сестер Уильямс 1 1.09.2026, 22:16

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Теа Фродин

Фото: Patrick Khachfe / Getty Images for LTA

Она в 12 лет была дублером юной Серены Уильямс в фильме «Король Ричард».

Американская теннисистка Теа Фродин, работавшая дублером юной Серены Уильямс в оскароносном фильме «Король Ричард», дебютировала на US Open — заключительном турнире «Большого шлема» в сезоне.

В первом круге соперницей 17-летней Фродин стала потенциальная первая ракетка мира к концу турнира, представительница Казахстана Елена Рыбакина. Матч начался в 21:50 по Минску.

В 12 лет Фродин была дублером юной Серены Уильямс в фильме «Король Ричард». Она привлекла внимание создателей благодаря своему таланту. Спортсменка получила роль после того, как завоевала титулы в одиночном, парном и микст-парном разрядах на турнире для детей до десяти лет в Калифорнии, пишет WTA.

«Я просто помню, что это было потрясающе. Возможность играть в теннис и сниматься на камеру — две отличные комбинации. Я действительно прекрасно провела время. Я оказалась рядом с действительно классными актерами, и это было супервесело», — сказала Фродин.

Теннисистка была на съемочной площадке несколько дней в неделю в течение шести месяцев. Ее задача состояла в том, чтобы имитировать движения юной Серены. При этом теннисистка рассказала, что ей не довелось встретиться ни с одной из сестер Уильямс.

Фродин, занимающая 585-е место в рейтинге, две недели назад выиграла национальный чемпионат США USTA среди девушек до 18 лет и этим летом дошла до полуфинала юниорского Australian Open. В основную сетку US Open она попала благодаря wild card (специальное приглашение).

«Очевидно, я ожидаю другого уровня по сравнению с тем, что играла в юниорах в прошлом году. Но я хорошо подготовилась. Конечно, мне нужно сделать больше, но я чувствую себя хорошо физически и морально и просто взволнована, ожидая упорной борьбы в каждом матче», — сказала Фродин в интервью The Farm & Forge Club.

Серена Уильямс в начале июня возобновила карьеру после четырехлетней паузы. Теннисистка завоевала семь титулов на Australian Open, три — на «Ролан Гаррос», семь — на Уимблдоне и шесть — на US Open. Всего в ее активе 73 победы на турнирах WTA в одиночном разряде.

Вместе с сестрой Винус Уильямс Серена сыграет в парном разряде US Open.

US Open с призовым фондом $108 млн завершится 13 сентября.

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