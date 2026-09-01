Украинские дроны наносят России все более болезненные удары 1.09.2026, 23:29

Российской ПВО приходится прикрывать все более обширную территорию.

Украина стремительно наращивает возможности своих дальнобойных беспилотников и ракет, позволяя наносить все более мощные удары по объектам в глубине российской территории. Одновременно Киев масштабирует производство новых систем и совершенствует технологии защиты от средств радиоэлектронной борьбы, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Среди наиболее перспективных разработок — беспилотник «Мамонт» компании Culver Aerospace, способный преодолевать около 1 500 миль. Разработчики намерены увеличить его дальность до 5 000 км. Украина также развивает системы «Сичень», «Лютый» и «FP-1», а компания Fire Point готовится представить собственную баллистическую ракету.

Эффективность украинских ударов по российской инфраструктуре заметно выросла. Количество зафиксированных попаданий по критически важным объектам увеличилось с четырех в 2023 году примерно до 285 к 23 августа 2026 года.

Особенно чувствительными стали атаки на энергетическую инфраструктуру. Согласно данным аналитической компании IIR Energy, почти половина российских нефтеперерабатывающих мощностей в настоящее время не работает. Украинские беспилотники становятся более устойчивыми к глушению благодаря резервным системам навигации и другим технологиям.

«Украинские дроны наносят более мощные удары все глубже по территории России», — пишет The Wall Street Journal.

Производственные мощности также быстро развиваются. Fire Point намерена выпускать до 300 беспилотников FP-1 в день, а Culver Aerospace планирует производить до 14 тысяч аппаратов ежегодно на 21 площадке.

Россия сохраняет значительное преимущество в ресурсах и производственных возможностях, однако нагрузка на российское ПВО неумолимо растет. Количество заявленных российских перехватов воздушных целей выросло со 110 в январе 2024 года до 13 338 в июле 2026-го.

«Российской ПВО приходится прикрывать все более обширную территорию», — отмечают авторы материала.

Украина также получает поддержку Великобритании и Франции в производстве дальнобойных систем. По мере развития новых технологий противостояние в воздухе все заметнее смещается вглубь российской территории.

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