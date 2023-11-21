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В Украине создали новый дрон-камикадзе «Мамонт»

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  • 21.11.2023, 22:10
  • 3,046
В Украине создали новый дрон-камикадзе «Мамонт»

Он уже применялся на фронте.

Украинские разработчики создали новый дрон-камикадзе «Мамонт», он уже отработал на передовой этой неделе. Видео опубликовал производитель FPV-дронов Эскадрон.

«Уважаемые, поздравляйте, у нас очередное боевое пополнение. Долго никому не рассказывали, чтобы не сглазили, тестировали, улучшали, лечили детские болезни, пока не вырастили этого здоровяка. Назвали так, как звали крупнейшего коня в истории», – пишет производитель.

Разработчики так описывают дрон: «Щедрый, любит делиться 4-х килограммовыми конфетами (вес боевой части. – Ред.) с плохишами. Звучит как реактивный самолет, страх нагоняет за километр».

Боевую работу с дроном проделали защитники из подразделения М2 Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины.

На видео беспилотник влетает во второй этаж здания, после чего происходит взрыв.

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