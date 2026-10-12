Наталья Радина: Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко 4 12.10.2026, 17:32

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Свободное слово — это мощное оружие.

Главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина выступила на Форуме свободной России, который прошел в Варшаве 11 октября. В рамках панели «Диктатуры без норм и красных линий. Стратегии противостояния» белорусская журналистка поделилась опытом работы сайта «Хартия’97», который 28 лет находится на передовой информационной войны с режимами Путина и Лукашенко:

— В следующем году будет 30 лет, как я занимаюсь журналистикой. С 2001 года я работаю на сайте «Хартия'97». Сайт был основан в 1998 году, а 1997 году возникла гражданская инициатива «Хартия'97» по примеру чехословацкой «Хартии-77», движения за права человека времен Вацлава Гавела.

Основатель нашего сайта Олег Бебенин был убит в 2010 году накануне президентских выборов. Это была акция запугивания журналистов во время избирательной кампании, которая, к сожалению, возымела эффект. Сама я через несколько месяцев была арестована, сидела в СИЗО КГБ, и официально мне было предъявлено обвинение по статье «Организация массовых беспорядков». Мне грозило до 15 лет лишения свободы.

Здесь присутствует журналист Илья Азар, который как раз брал у меня интервью для «Ленты.ру», когда я уже бежала из Беларуси накануне суда после освобождения из СИЗО КГБ под подписку о невыезде.

Хочу отреагировать на предыдущую панель, где обсуждалось, насколько может быть эффективной наша работа для своих стран из-за рубежа. Мы очень серьезно влияем в информационном плане. И сейчас не время посыпать голову пеплом и говорить о том, что «мы мало что можем делать». Мы можем делать очень многое и очень серьезно влиять на наши страны.

Если брать белорусский опыт, считаю, что именно работа сайта «Хартия'97» и других независимых медиа организовала те революционные события, которые вы наблюдали в 2020 году. Без нашей работы этого бы не было. Миллион белорусов, который вышел тогда на протесты, появился именно потому, что независимые журналисты долгие годы противостояли государственной пропаганде.

Еще один наш успех, безусловно, это то, что до сих пор белорусская армия не вступила в войну против Украины. Мы смогли распропагандировать белорусских военных. Да, своими скромными усилиями. Если мы посмотрим на масштабы российской пропаганды, увидим, сколько миллиардов Путин сегодня тратит на эту машину. Тем не менее мы смогли этому противостоять в Беларуси. Люди не верят в ложь кремлевских и лукашенковских СМИ. Несмотря на блокировку практически всех независимых медиа, их все равно продолжают читать, и сегодня у сайта «Хартия'97» миллионы читателей, хотя мы были заблокированы первыми еще накануне революции.

То же самое касается российских медиа и российских блогеров. Ваше влияние на самом деле огромное. Если мы суммируем традиционные независимые медиа плюс YouTube-каналы Марка Фейгина, Ксении Лариной, которая здесь присутствует, каналы Форума свободной России, мегапопулярный канал Михаила Ходорковского, «И грянул Грэм», а также эфиры, уважаемых экспертов, многих из которых я здесь встретила: Юрия Федорова, Игоря Липсица, Михаила Крутихина, Андрея Волны, Евгения Киселева, в программах которого я участвую, Дмитрия Быкова, Александра Морозова, Игоря Эйдмана и многих-многих других, то ваша аудитория окажется на самом деле огромной. Это сотни миллионов просмотров.

Cчитаю, что вы сегодня выигрываете информационную войну. Сейчас появились сообщения о том, что на последних парламентских «выборах» «Единая Россия» набрала 30%, и это ваша заслуга.

Поэтому надо делать то, на что мы способны. Есть возможность работы с европейскими и западными политиками, пытаться влиять на формирование политики в отношении наших стран, диктатур в России и Беларуси, требовать введения против них экономических санкций. Здесь я хочу поблагодарить Польшу, которая очень хорошо понимает белорусов и уже много лет поддерживает сайт «Хартия’97». Безусловно, важна правозащитная работа, нужно поддерживать и помогать репрессированным, которые сегодня бегут из Беларуси и России. У нас массово депортируют политических заключенных, которых обменивают на снятие санкций с режима Лукашенко. Конечно, этим людям нужно помогать.

Но информационная работа — это ключевой момент. Потому что Путин сегодня ведет гибридную войну против Запада, а тот, к сожалению, практически не реагирует на эти атаки. И все мы сегодня действуем не имея большой поддержки со стороны свободного мира.

Мне кажется, что нам нужно объяснять им, насколько важна информационная работа в наших странах. Свободное слово — это не просто звук, это мощное оружие. Необходимо вести контрпропагандистскую работу, и Запад должен это поддерживать. Мы подсчитали, что если реально поддержать все белорусские независимые медиа, то в год это обойдется как один немецкий танк «Леопард». Это не такие большие ресурсы.

Для чего это нужно европейцам? Для того, чтобы защитить себя от нового возможного вторжения войск с территории Беларуси. Ведь в планах у Путина снова использовать нашу страну как плацдарм для наступления — но на этот раз не только в Украину, но и в страны Балтии и Польшу.

Нам очень важно выступать с единых позиций и объяснять, насколько важна поддержка независимых медиа и блогеров как в Беларуси, так и в России.

Наталья Радина обратила внимание, что россияне и белорусы похожи не только диктаторскими режимами, но и тем, как работают спецслужбы, в том числе в оппозиции:

— Помимо Форума свободной России, который называют «партией победы Украины», стоящего на принципиальных позициях, есть «Фонд борьбы с коррупцией», партия «Мирная Россия», на которые, кстати, идет львиная доля западных грантов и западной помощи.

У нас в Беларуси точно такой же бессмысленный офис Светланы Тихановской и аффилированные с ним структуры, на которые уходят миллионы западных средств. А если говорить о независимых медиа, поддерживаются в основном те, которые занимают либо нейтральную позицию, либо гибридные СМИ, которые пишут больше о том, что делает Лукашенко, и ретранслируют пропагандистские тезисы диктатора на своих порталах, а не такие медиа, как «Хартия'97».

Я вижу, что такая же ситуация в российских СМИ. Принципиальные и противостоящие кремлевской пропаганде медиа получают минимум поддержки, а гибридные либо вообще нейтральные, «травоядные», мало критикующие Путина, получают большие средства. И вот тут надо менять ситуацию. И здесь мы тоже должны сообща влиять на этих западных чиновников, которые боятся, которые не хотят идти на серьезный конфликт ни с Путиным, ни с Лукашенко.

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