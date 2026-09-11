Сегодня — день рождения сайта «Хартия’97» 9 11.09.2026, 14:27

фото: tut.by/reuters

Будем вместе, и Беларусь станет свободной!

28 лет назад начал работу Charter97.org – старейший и самый популярный независимый сайт Беларуси

Гражданская инициатива «Хартия’97» была создана 10 ноября 1997 года по инициативе журналистов независимых СМИ. Обращение, призывавшее построить свободную, суверенную и демократическую Беларусь, первоначально подписали около 100 тысяч белорусов, в том числе известные правозащитники, учёные, писатели, общественные и политические деятели.

В ноябре 1997 года текст «Хартии’97» появился на сайте независимой «Белорусской деловой газеты», а летом 1998 года был зарегистрирован домен charter97.org. Идею создания собственного сайта предложил международный координатор инициативы Андрей Санников, а ее реализацией занялся Олег Бебенин.

11 сентября 1998 года Charter97.org начал самостоятельную работу и стал одним из главных источников информации о происходящем в Беларуси для журналистов, правозащитников и международной аудитории.

21 июля 1999 года на сайте впервые осуществлена прямая трансляция в интернет событий с минских улиц. В этот день в белорусской столице прошла акция, приуроченная к окончанию первого срока правления президента Лукашенко. Сотрудники пресс-центра Хартии в режиме реального времени рассказывали о том, что происходило в центре города.

Прямая трансляция уличных акций оппозиции проходила во время крупнейших демонстраций 1999-2000-х годов - Маршей Свободы и Чернобыльского Шляха. Сегодня подобная практика проводится практически на всех информационных и политических белорусских сайтах.

Блокировка Сharter97.org 9 сентября 2001 года, во время проведения очередных президентских выборов, стала показателем эффективности интернета как неподцензурного средства массовой информации. Вместе с нами блокировке подверглись десятки общественно-политических ресурсов, рассказывавших о выборах. С этого момента практика включения «глушилок» в белорусском интернете стала регулярной.

Журналисты Charter97.org постоянно подвергались преследованиям и репрессиям со стороны властей Беларуси. Накануне президентских «выборов» 2010 года был убит основатель сайта Олег Бебенин. 20 декабря после разгона акции протеста против фальсификации итогов голосования главный редактор Charter97.org Наталья Радина, а также многие журналисты были арестованы. Сайт продолжил работу из-за границы.

В январе 2018 года Министерство информации официально заблокировало доступ к сайту на территории страны, а после протестов 2020 года внесло его в список «экстремистских ресурсов». Тем не менее сегодня Charter97.org остается самым популярным независимым изданием Беларуси.

История сайта «Хартия’97» хорошо описана в книге известного американского писателя и историка Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора». Книгу можно приобрести по ссылке.

Наша искренняя, глубокая благодарность всем, кто работал, и кто помогал нашему сайту, всем, кто его читал, читает и будет читать.

Будем вместе, и Беларусь станет свободной!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

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IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



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