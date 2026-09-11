«Содрогнется вся «недоимперия»: ВСУ подбираются к «Ямальскому кресту» 13 11.09.2026, 15:09

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Украина бьет в сердце российской нефтегазовой промышленности.

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко оценил важность рекордного удара дронами по Ямало-Ненецкому автономному округу:

«На расстоянии более 3000 км от государственной границы Украины были поражены важные объекты военно-экономической инфраструктуры противника — Новоуренгойский и Пуровский газовые заводы. Они занимаются подготовкой газового конденсата для дальнейшей транспортировки, производят нефтяные фракции, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Эта продукция, в частности, обеспечивает потребности оккупационных войск».

Военный подчеркивает масштаб произошедшего:

«Чтобы понять масштабы события, следует отметить, что благодаря точным ударам беспилотников FP-1 удалось разрушить производственные цепочки, которые невозможно будет быстро восстановить».

Он напоминает прецедент, который уже случался на этом же предприятии:

«В августе 2021 года на Новоуренгойском заводе сгорела установка предварительной деэтанизации конденсата. «Газпром» строил ей замену три года. Вполне вероятно, что и на этот раз ремонтные работы затянутся на очень длительный срок».

По словам Федоренко, финансовые потери от удара весьма значительны:

«Понятно, что нанесённый ущерб исчисляется миллионами долларов (а если добавить недополученный доход, то, возможно, и миллиардами)».

При этом он подчеркивает, что главное значение атаки выходит далеко за рамки прямого ущерба:

«Но важность этого поражения заключается не только в конкретном ущербе, который удалось нанести военно-экономической машине агрессора. Важно то, что Силам обороны удалось нанести удар по полуострову Ямал. Если загорится Ямал с его энергетической инфраструктурой — содрогнется вся «недоимперия».

Военный описывает масштаб региона и его стратегическое значение:

«Это огромные территории, по размеру сопоставимые с большой европейской страной, где находятся одни из крупнейших на планете месторождений природного газа. Буквально в 100–120 км (вообще не дистанция для наших FP-1) расположен очень интересный объект – стратегический газотранспортный узел под названием «Ямальский крест». Крест — потому что там пересекаются сразу 17 магистральных газопроводов высокого давления. Можно сказать, что это сердце всей газовой отрасли на болотах — и оно скоро окажется под нашим прицелом».

Федоренко напоминает предыдущий рекорд дальности украинских ударов:

«До атаки на газотранспортные объекты на Ямале самой удалённой целью наших «дальнобойных санкций» был Омский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 2500 километрах. Это знаковое событие произошло 6 июля этого года. Прошло всего два месяца — и наши дроны значительно, на 500 км, превзошли этот рекорд».

Комментируя технологический прогресс украинской оборонной промышленности, военный добавляет:

«Это не единственное свидетельство украинского технологического прогресса, который происходит буквально на наших глазах, здесь и сейчас. Пару дней назад украинские производители впервые продемонстрировали пусковую установку «Корал», созданную для борьбы с баллистическими ракетами. Ранее украинские разработчики уже представили отдельные элементы комплекса. Зенитная ракета «Корал» в своей оптимальной конфигурации позволяет рассчитывать на скорое серийное производство. Точная дата начала массового выпуска остается засекреченной информацией, однако уже весь мир видит, что разработка вышла на финальную стадию.

«Дальнобойные санкции» становятся ещё более дальнобойными. Нефтегазовая экономика агрессора горит. С каждым днем недоимперия слабеет и становится все более «дырявой». Скоро на расстоянии 3000 км не останется ни одного объекта, до которого мы не смогли бы дотянуться. Продолжение следует. Держим строй. Слава Украине!»

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