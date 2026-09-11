Миф опровергнут: неожиданные выводы из успешной операции ВСУ под Лиманом 10 11.09.2026, 11:11

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The Telegraph ставит под сомнение главный тезис о современной войне.

Украинская операция в районе Лимана может стать одним из важнейших наземных эпизодов войны. Такую оценку дал британский военный обозреватель и бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для The Telegraph. По его словам, Силам обороны Украины удалось восстановить контроль над более чем 200 квадратными километрами территории, что доказывает: даже на поле боя, перенасыщенном беспилотниками, бронетехника и пехота остаются критически важными.

Особое внимание автор уделяет не только масштабу освобожденной территории, но и способу проведения операции. По его мнению, в течение нескольких месяцев украинские военные, вероятно, скрывали свои истинные намерения, одновременно готовя комплексное наступление с применением бронетехники, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, маскировки и высокоточного оружия. Речь идет о так называемой общевойсковой модели ведения боевых действий — той самой, которую в последние годы все чаще называли устаревшей на фоне стремительного развития беспилотных систем.

Разрыв между риторикой и реальностью

Обозреватель отмечает показательный контраст: незадолго до украинской операции Владимир Путин заявлял американским представителям Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, что условием прекращения войны остается передача России всей территории Донбасса. При этом сами российские войска в это время испытывают серьезное давление в районе Лимана. Получается, что Москва продолжает требовать от Украины уступок, одновременно испытывая трудности с удержанием уже захваченных территорий.

По мнению автора, это наглядно демонстрирует разрыв между политическими заявлениями Кремля и реальным положением дел на фронте. Для Киева это может обернуться дополнительным дипломатическим аргументом: Владимиру Зеленскому будет проще отстаивать позицию в переговорах, ведь сложно убедить отдать территории, когда российская армия сама вынуждена отступать.

Почему дроны не могут заменить пехоту

Операция у Лимана, по мнению де Бреттон-Гордона, также опровергла тезис о том, что современную войну можно вести преимущественно с помощью беспилотников. Дроны действительно кардинально изменили характер боевых действий — их применяют для разведки, наведения, ударов по технике и логистике, а также для поражения целей на значительном расстоянии.

Однако у беспилотников есть принципиальное ограничение: они не способны самостоятельно занять территорию и удержать ее от противника. Для этого по-прежнему необходимы военнослужащие. Украинские силы показали, что бронетехника способна действовать даже в условиях, когда дроны стали неотъемлемой частью войны: несмотря на потери, сочетание радиоэлектронной борьбы, маскировки и вспомогательных беспилотников позволяет технике маневрировать и поддерживать наступление. При этом бронетанковые подразделения не действуют изолированно — их действия дополняются массированным применением дронов, артиллерии и других средств поражения.

Классический военный принцип в действии

По оценке британского обозревателя, украинские военные фактически применили классическую тактику: найти слабое место в обороне противника, создать там преимущество и нанести удар прежде, чем враг успеет перебросить резервы. Сам Бреттон-Гордон описывает эту стратегию так:

«Бить врага сильно, бить быстро, создать элемент неожиданности и бить там, где ему больно».

Поэтому, подчеркивает автор, результат под Лиманом не стоит упрощенно трактовать как «победу танков над дронами». Скорее, это демонстрация эффективности общевойскового подхода, при котором бронетехника, пехота, беспилотники, радиоэлектронная борьба, артиллерия и авиация действуют сообща, дополняя друг друга.

Главный вывод, по мнению обозревателя, заключается в том, что армия будущего не может быть ни традиционной бронированной армией времен холодной войны, ни чисто «армией дронов». Она должна сочетать оба компонента — и при этом располагать достаточным количеством личного состава для захвата и удержания территорий.

Риски для Кремля и уроки для Запада

Успех украинской операции создает проблемы и для российского руководства. Если Москве не удастся сформировать достаточное количество боевых сил в рамках нынешней системы комплектования армии, Кремль может оказаться перед необходимостью новой волны мобилизации. Для Путина это стало бы серьезным политическим риском, поскольку наглядно продемонстрировало бы российскому обществу реальную цену войны.

В то же время, считает автор, результаты украинских операций должны стать сигналом и для западных стран. Соединенным Штатам и европейским государствам не стоит исходить из предположения, что победа России на поле боя неизбежна. Преждевременные уступки Москве, по его мнению, могут лишь дать Кремлю время на восстановление сил и подготовку к новому этапу войны.

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