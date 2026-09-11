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Республиканцы необычно встретили Вэнса на съезде партии

30
  • 11.09.2026, 11:55
  • 16,356
Республиканцы необычно встретили Вэнса на съезде партии
Джей Ди Вэнс
Фото: Getty Images

Они скандировали: «48».

Республиканцы в Далласе, где проходил съезд партии, встретили вице-президента США Джей Ди Вэнса возгласами «48», намекая на его возможное избрание 48-м президентом США на выборах 2028 года.

Об этом в четверг, 10 сентября, пишет Politico.

Во время закрытого завтрака в Далласе делегаты от ключевых штатов, где идет борьба между партиями, встретили Вэнса возгласами «48». По словам четырех присутствовавших, сам вице-президент не упоминал о президентских выборах 2028 года и своих возможных планах участвовать в них.

Выступая перед своей основной речью на съезде, Вэнс заявил, что промежуточные выборы в ноябре 2026 года станут выбором между «рассудительными республиканцами» и, по его словам, «безумцами» из левого лагеря. Он подчеркнул, что партии необходимо придать выборам общенациональный характер и говорить о политике демократов.

По данным Politico, Вэнс утверждал, что победа демократов на выборах будет означать отмену налоговых льгот и других экономических достижений республиканцев. На встрече присутствовали законодатели-республиканцы, представители партийных организаций штатов и участники съезда из Огайо, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина, добавили в издании.

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