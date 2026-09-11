Польша заявила, что предотвратила атаку на свой погранпереход
- 11.09.2026, 8:18
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Помогла ей в этом Украина.
Польша в ночь на 10 сентября предотвратила угрозу одному из своих пограничных переходов с Украиной, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Reuters.
Что это была за «непосредственная угроза», Туск не уточнил. По его словам, предотвратить ее удалось благодаря сотрудничеству с Украиной.
Туск напомнил, что Россия «уже прибегала к провокационным атакам на пограничные переходы», например, в Молдове. «Мы ожидаем аналогичных действий в отношении пограничных переходов с Украиной и в других странах, включая Польшу», — сказал польский премьер.
По словам Туска, он получил «довольно точный доклад» от ЦРУ о возможных событиях в ближайшие месяцы. «Польша и вся Европа должны быть готовы к различным вариантам развития событий, связанным не только с ситуацией на российско-украинском фронте, но и с обстановкой вдоль восточного фланга ЕС», — заявил премьер-министр Польши.