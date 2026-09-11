закрыть
11 сентября 2026, пятница, 19:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша заявила, что предотвратила атаку на свой погранпереход

  • 11.09.2026, 8:18
  • 5,268
Польша заявила, что предотвратила атаку на свой погранпереход

Помогла ей в этом Украина.

Польша в ночь на 10 сентября предотвратила угрозу одному из своих пограничных переходов с Украиной, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Reuters.

Что это была за «непосредственная угроза», Туск не уточнил. По его словам, предотвратить ее удалось благодаря сотрудничеству с Украиной.

Туск напомнил, что Россия «уже прибегала к провокационным атакам на пограничные переходы», например, в Молдове. «Мы ожидаем аналогичных действий в отношении пограничных переходов с Украиной и в других странах, включая Польшу», — сказал польский премьер.

По словам Туска, он получил «довольно точный доклад» от ЦРУ о возможных событиях в ближайшие месяцы. «Польша и вся Европа должны быть готовы к различным вариантам развития событий, связанным не только с ситуацией на российско-украинском фронте, но и с обстановкой вдоль восточного фланга ЕС», — заявил премьер-министр Польши.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар