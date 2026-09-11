Икра, «Варяг» и Шанхай 6 Павел Баев

11.09.2026, 15:26

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Павел Баев

Что стоит за турне Путина.

Путин с конца июля посетил как минимум семь городов Сибири и Дальнего Востока. Турне Путина началась в Иркутске и Омске, а завершилась 3 сентября участием в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Кремлевские медиа освещали поездку с привычным пафосом и помпой, однако сами перемещения Путина наглядно продемонстрировали его оторванность от реальности и нежелание замечать нарастающие экономические трудности в России, вызванные войной против Украины.

Так, на Итурупе — крупнейшем из Южных Курильских островов — Путин посетил рыбоперерабатывающий завод и попробовал лососевую икру, но не упомянул о постоянно растущей цене этого популярного продукта. Вскоре российские СМИ сообщили о резком сокращении объемов вылова рыбы в регионе и новом скачке цен на икру, отчасти связанном с подорожанием судового дизельного топлива.

Тем временем Япония, считающая, что эти четыре острова были незаконно аннексированы Советским Союзом в годы Второй мировой войны, ответил жесткой реакцией на первый в истории визит Путина на Южные Курилы, что ознаменовало новый рекордный спад в двусторонних отношениях.

12 августа Путин наблюдал за заключительным этапом учений Тихоокеанского флота у побережья Сахалина. В ответ на недавние задержания европейскими странами танкеров теневого флота он пригрозил «зеркальным ответом», назвав такие действия «пиратством».

На борту «Варяга» — флагманского корабля флота, названного в честь крейсера, участвовавшего в первом сражении Русско-японской войны 1904 года, — Путин обратился к истории его знаменитого предшественника, окруженной множеством мифов. Он попытался реанимировать старую легенду о том, будто российские моряки затопили свой корабль, чтобы он не достался противнику.

На самом же деле крейсер получил лишь незначительные повреждения в коротком бою с японцами, которые затем без труда подняли его со дна, дали ему имя «Соя» и включили в состав своего флота.

Ссылки Путина на русско-японскую войну, завершившуюся 121 год назад поражением России и подписанием при посредничестве США Портсмутского мирного договора, выглядят особенно парадоксально на фоне нынешней войны России против Украины.

Историческую параллель усилил и сам Киев: в день визита Путина на «Варяг» украинские силы нанесли удары по фрегатам «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» в Новороссийской бухте, после чего Черноморский флот России остался без единого действующего крупного надводного боевого корабля.

Самым резонансным событием в турне Путина стал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Кыргызстане, запомнившийся избыточной помпезностью при явном дефиците реального содержания.

Главным приоритетом для Путина была встреча с генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином. Российские СМИ сообщали, что лидеры должны были обсудить финализацию сделки по строительству газопровода «Сила Сибири — 2», предназначенного для транзита российского природного газа с арктических месторождений Ямала через Монголию в КНР.

Путин и Си обменялись привычными заверениями в прочности российско-китайского стратегического партнерства, однако контракт по газопроводу после саммита ШОС так остался в стадии «высокой степени готовности». Путин также провел ряд двусторонних встреч и выразил солидарность с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Что касается переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые должны были подготовить почву для визита Путина в Индию в этом месяце, то призыв Моди прекратить войну против Украины поставил российского диктатора в некое подобие дипломатического тупика.

Восточный экономический форум во Владивостоке должен был предоставить Путину площадку для обращения к азиатским инвесторам и продвижения таких проектов, как Амурский газохимический комплекс — совместное предприятие российского СИБУРа и китайской Sinopec. Однако 25 августа мощный пожар на Амурском предприятии унес жизни как минимум 15 человек и сорвал запланированный торжественный запуск проекта на полях форума.

Это показало: хотя Дальний Восток в целом находится вне досягаемости украинских беспилотников, плохо работающая российская экономика по-прежнему создает серьезные риски для иностранных инвесторов.

Заверения Путина в том, что нефтеперерабатывающие заводы, поврежденные украинскими ударами, будут быстро восстановлены, опровергаются началом второй волны топливного кризиса, которая пока не демонстрирует признаков ослабления. Чем сильнее Путин полагается на распоряжения сверху, пытаясь возобновить экономический рост и запустить новый инвестиционный цикл, тем выше риск, что тревога среди чиновников, представителей бизнеса и обычных потребителей начнет выливаться в политически дестабилизирующие действия.

Экономический спад в России ослабляет ее позиции на мирных переговорах. По сообщениям, директор ЦРУ Джон Рэтклифф пытался донести это до руководителей российской разведки во время визита в Москву 25 августа.

Путин, по всей видимости, отказался встречаться с Рэтклиффом, однако 5 сентября встретился со специальными посланниками США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. На следующий день Кушнер и Уиткофф впервые отправились в Киев. Ожидания того, что Путин согласится на разумный компромисс, оставались невысокими, однако интерес к диалогу с американскими переговорщиками был значительным.

Московские комментаторы внимательно следили за откровенным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским, к которому также присоединились высокопоставленные представители Франции, Германии и Великобритании.

Главная проблема для посредников заключается в том, что представления Путина о ходе войны все заметнее расходятся с реальностью. Россияне не видят выхода из этого тупика: хотя большинство выступает за прекращение войны Кремля против Украины, почти все понимают, что она продлится еще более года.

Европейцев вполне обоснованно тревожит усиление российских провокаций, диверсий и вмешательства в выборы. Для Соединенных Штатов серьезный вызов представляет намерение Путина совершить разворот в сторону КНР и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Однако сбои в реализации этого курса указывают на более масштабную проблему: главным вектором всей российской политики остается война Путина против Украины.

Москва сосредоточила максимум своих усилий на том, чтобы не проиграть в этой бессмысленной и заведомо проигрышной конфронтации, из-за чего Сибирь и Дальний Восток оказались обескровлены — без инвестиций, ресурсов и людей. Прямые сигналы от Индии, Турции и даже Казахстана о бессмысленности и опасности продолжения войны усиливают месседжи из Вашингтона: каждый следующий вариант мирного плана будет стоить Кремлю все более серьезных и болезненных уступок.

Павел Баев, New Voice

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