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У Путина заканчивается время

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  • Джонатан Свит и Марк Тот
  • 11.09.2026, 9:08
  • 4,730
У Путина заканчивается время

Есть четыре варианта развития событий.

Война Путина в Украине должна была завершиться успехом за неделю-две. Вместо этого она продолжается уже 1659 дней, а терпение российской машины не безгранично.

На прошлой неделе The Economist предположил, что Путин считает: завершение войны без успеха «поставило бы его в физическую опасность».

«Меня повесят», — по имеющимся данным, признавался он приближенным ранее в ходе войны.

У него заканчивается время на победу, и заканчиваются варианты. Но некоторые из них у него все еще остаются.

Вариант первый: продолжать нынешний курс

Наименее рискованный вариант — остаться на текущем пути. Путин хочет убедить президента Трампа заставить Украину принять мирное соглашение на его условиях — соглашение, устраняющее то, что он называет коренными причинами войны.

На прошлых выходных он принимал в Москве спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Обоих на летном поле встретил экономический посланник Путина Кирилл Дмитриев — тот самый, кто в феврале предлагал им совместный проект на 14 триллионов долларов, обусловленный заключением мирного соглашения по Украине и снятием западных санкций.

Но мир требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский уступил России Донбасс, а этого Трамп обеспечить не может.

Во вторник Путин час говорил с Трампом по телефону. Помощник главы Кремля Юрий Ушаков охарактеризовал разговор как конструктивный и сообщил, что, по мнению Трампа, завершение войны откроет «впечатляющие и далеко идущие» перспективы для полного восстановления отношений между Вашингтоном и Москвой, что «особенно скажется на торгово-экономических связях, сулящих огромные выгоды обеим странам».

Только не Украине.

Спустя восемь месяцев звучит все тот же посыл. Экономические сделки по-прежнему на столе переговоров — отсюда и присутствие Дмитриева в аэропорту.

Вариант второй: давление на НАТО и ЕС

Второй вариант Путина заключается в том, чтобы вынудить НАТО и Евросоюз свернуть поддержку Украины, угрожая расширением войны за пределы украинских границ. Кремль уже реализует это через кампанию гибридной войны, демонстрацию военной силы и угрозы атаковать страны, оказывающие Украине военную поддержку и передающие ей технологии.

101-я ракетная бригада, вооруженная комплексами средней дальности «Орешник», была недавно переброшена в Беларусь. Кремль угрожал Германии прямыми ударами по ее военным производственным объектам в Берлине после того, как Берлин обвинил Москву в организации попытки атаки взрывающимся дроном в аэропорту Лейпцига в прошлом месяце.

Россияне угрожали британским предприятиям по производству беспилотников «полувоенным ответом» за передачу Украине чертежей ракет. Также звучат угрозы принять неуточненные «дополнительные меры» в ответ на расширение военного присутствия Норвегии вдоль ее северной границы с Россией.

Хотя Путину, возможно, удалось убедить Трампа в отсутствии у него «враждебных планов» в отношении Европы, его действия говорят об обратном.

Вариант третий: продолжение эскалации

Третий, самый опасный вариант — продолжить провалившееся летнее наступление и осенью, а затем вновь превратить зиму в оружие, атакуя критическую инфраструктуру Украины, чтобы заставить украинских мирных жителей мерзнуть.

Почему это самый опасный сценарий? Одна из причин в том, что Кремль испытывает трудности с восполнением потерь на поле боя и может быть вынужден мобилизовать до 600 тысяч солдат после выборов в Госдуму, которые пройдут позднее в этом месяце. Не случайно с этим решением ждут до окончания выборов — общество может отреагировать негативно.

Генералы Путина также имеют результат 0 из 15 попыток по установлению контроля над Донбассом. Kyiv Independent сообщает, что те же генералы пытаются перенести собственный дедлайн с Нового года на 31 марта 2027 года. Институт изучения войны (ISW) отодвигает вероятность этого события вплоть до 2032 года, учитывая «нынешние темпы продвижения — если им вообще удастся его занять».

Российская военная доктрина делает ставку на массу — солдат и артиллерию. Впереди новые «мясные штурмы». При потерях России, уже превышающих 1,5 миллиона человек, к этому же времени в следующем году вполне реальна отметка в 2 миллиона потерь.

Вариант четвертый: объявить победу

Последний, наименее вероятный вариант Путина, — просто объявить победу, прекратить бомбардировки Украины и отвести российские войска на границы февраля 2022 года.

Команде Трампа необходимо понять: когда Путин говорит, что хочет мира, он имеет в виду полное уничтожение Украины — государства, языка, культуры и сопротивления его гегемонии.

Его условия остались теми же и после встречи с Уиткоффом и Кушнером — просто были переупакованы. Требование трехдневного прекращения огня дало Путину возможность накопить запасы баллистических ракет и нанести удар по Киеву сразу после отлета вашингтонской делегации.

Путин уверен, что побеждает. Именно это ему говорят его генералы — не потому, что он действительно побеждает, а потому, что предоставление ему точной картины на поле боя было бы опасно для их собственного здоровья.

В воскресенье он повторил журналистам то, что рассказали ему генералы: якобы российские войска взяли Святогорск в Донецкой области Украины. В понедельник командир 3-го армейского корпуса Украины записал видео прямо в центре Святогорска, напрямую опровергнув эти заявления.

Трампу нужно осознать один факт: единственная коренная причина войны в Украине — сам Путин. Единственная причина, по которой эта война продолжается, — Путин. Он поставил на кон все и будет идти на эскалацию ради достижения желаемого результата, потому что альтернатива для него — собственный крах.

Джонатан Свит и Марк Тот, The Hill

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