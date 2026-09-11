«Нерадивых» аграриев отправили на российскую военную базу под Гомелем 6 11.09.2026, 9:39

5,512

Скриншот видео Минобороны

фото: cloudfront.net

Журналисты обратили внимание на фото учений.

«Нерадивые аграрии» проходят военные сборы, вероятнее всего, на военной базе под Гомелем. К такому выводу пришли журналисты издания «Флагшток», проанализировавшие фото и видео Минобороны.

Официально сообщалось, что сборы проходят на юге Беларуси. Журналисты внимание, что на одном из снимков БТР стоит на специфических шестигранных бетонных плитах. На юге Беларуси такие известны только на военном аэродроме в Зябровке, где с 2022 года дислоцируется 1530-й зенитный ракетный полк Вооруженных сил РФ.

На этом фото видна типичная для военного аэродрома площадка

Фото: Минобороны

Также Минобороны показало тир, на котором ведутся тренировки. Он расположен на небольшой обвалованной территории, поросшей лесом — такие локации также есть в Зябровке Гомельского района. Это старые защищенные стоянки для стратегической авиации.

Скриншот видео Минобороны

Известно также, что именно в Зябровке находятся «на усилении» военнослужащие витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. «Нерадивых» работников отправляли в том числе и в эту часть.

Работников сельского хозяйства отправили в армию по распоряжению Лукашенко. Так он приказал наказать тех, кто плохо работает во время уборочной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com