Пять фактов об обещании Трампа раздать американцам по $5000 после выборов 18 11.09.2026, 10:31

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Цена вопроса — 1,2 триллиона долларов.

Президент Трамп пообещал, что взрослые граждане США получат по 5000 долларов, если республиканцы удержат контроль над Конгрессом после осенних промежуточных выборов. Это уже далеко не первое финансовое обещание, которое он дает за два своих президентских срока, пишет The Hill (перевод — сайт Charter97.org).

О так называемых «дивидендах Трампа» президент США заявил на съезде Республиканского национального комитета в Далласе, отметив, что подобные выплаты потенциально могут получить порядка 270 миллионов взрослых американцев. «Мы добились больших успехов, и наша страна зарабатывает много», — заявил он.

Подробностей о механизме выплат при этом почти не прозвучало — как и в случае с прошлыми аналогичными обещаниями Трампа.

1. Цена вопроса — 1,2 триллиона долларов. Это сопоставимо с расходами страны на обслуживание госдолга и почти равно военному бюджету США на год. Откуда возьмутся деньги и понадобится ли для этого одобрение Конгресса пока неясно. Ранее Трамп уже раздавал военнослужащим чеки по 1776 долларов из средств, выделенных Конгрессом, а еще раньше, в 2020 году, американцы дважды получали по 1200 долларов в рамках антикризисной программы.

2. Трамп уже давал подобные обещания. С прошлого года Трамп говорил о выплатах до 2000 долларов за счет доходов от ввозных пошлин, обещая, что деньги получат все, кроме состоятельных американцев. Верховный суд отменил большую часть введенных пошлин и выплат не последовало.

3. Идея не нова даже для его собственной команды. В начале второго срока Илон Маск, тогда возглавлявший Министерство эффективности государственного управления (DOGE), предлагал похожие дивиденды в 5000 долларов — за счет средств, которые DOGE рассчитывало сэкономить на федеральных расходах. Трамп эту идею тогда поддержал.

4. Обещание прозвучало на фоне недовольства экономикой. Людей тревожит дороговизна жизни, хотя Трамп называл эту проблему выдумкой демократов. Цены на энергоносители растут из-за войны с Ираном, а торговый конфликт с Канадой обещает подорожание товаров.

5. Экономисты предупреждают об инфляции. Марк Голдвейн из Комитета за ответственный федеральный бюджет считает, что подобные выплаты могут разогнать инфляцию примерно на 1,5 процентных пункта. «Дивиденды приведут к огромному росту дефицита», — заявил он. Госдолг США уже превысил 40 триллионов долларов.

Сенатор-республиканец Берни Морено уже заявил, что подготовит законопроект под «дивиденды Трампа» сразу после выборов 3 ноября, но единодушия в партии нет. Конгрессмен Чип Рой из Техаса написал, что «зависимость [от государственных выплат] — это зло».

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