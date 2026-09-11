Погода удивила белорусов 11.09.2026, 10:52

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Державшийся 94 года температурный рекорд дня обновился в Беларуси 10 сентября.

Новый исторический максимум зарегистрирован в том же городе — Василевичах, свидетельствует проведённый «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

В этом городе на территории Речицкого района Гомельской области минувшим днём воздух прогрелся до 30 градусов. Прежний экстремум был на 0,4 градуса ниже.

Локальные максимумы перекрыты на 11 метеостанциях Гомельской, Могилёвской и Витебской областей.

В Горках (Могилёвская область) повторён рекорд дня, который держится 117 лет (27 градусов).

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