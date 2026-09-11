Лукашенко заявил, что его армия проиграет соседним странам 21 11.09.2026, 11:32

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Диктатор порассуждал о войне.

Лукашенко в очередной раз заверил, что нападать ни на кого не собирается — правда, объяснил это не миролюбием, а банальным расчётом, якобы воевать с соседями «смерти подобно». Заявление прозвучало 11 сентября на общевойсковом полигоне «Обуз-Лесновский» в Барановичском районе.

«Некоторые нас тут пытаются упрекнуть, что якобы завтра мы на кого-то собираемся нападать. Ещё раз повторяю: мы не собираемся ни на кого нападать, мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, допустим, из наших соседей, совершим нападение, это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими „монстрами“, расположенными по периметру государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну, если абсолютно откровенно? Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, наше население, обеспечить безопасность мы обязаны», — заявил диктатор.

Далее Лукашенко перешёл к привычной теме «вражеской разведки» у границ — снова без каких-либо доказательств.

«Периодически фиксируем различного рода провокации, нарушения воздушного пространства. Но не это главное. Главное заключается в том, что наши соседи тратят миллиарды на вооружение своей армии», — посетовал он.

Обращаясь к военным, правитель призвал их быть готовыми «к своевременной и адекватной реакции, если вдруг что-то случится», заметив, что «опыт современных вооружённых конфликтов показывает: важнейшая роль при ведении военных действий отводится управлению войсками».

«Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками — погибли», — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что «в условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, средства разведки, радиоэлектронной борьбы и подавления», отставание в этой сфере «подобно смерти».

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