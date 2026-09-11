закрыть
11 сентября 2026, пятница, 19:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко заявил, что его армия проиграет соседним странам

21
  • 11.09.2026, 11:32
  • 12,080
Лукашенко заявил, что его армия проиграет соседним странам

Диктатор порассуждал о войне.

Лукашенко в очередной раз заверил, что нападать ни на кого не собирается — правда, объяснил это не миролюбием, а банальным расчётом, якобы воевать с соседями «смерти подобно». Заявление прозвучало 11 сентября на общевойсковом полигоне «Обуз-Лесновский» в Барановичском районе.

«Некоторые нас тут пытаются упрекнуть, что якобы завтра мы на кого-то собираемся нападать. Ещё раз повторяю: мы не собираемся ни на кого нападать, мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, допустим, из наших соседей, совершим нападение, это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими „монстрами“, расположенными по периметру государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну, если абсолютно откровенно? Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, наше население, обеспечить безопасность мы обязаны», — заявил диктатор.

Далее Лукашенко перешёл к привычной теме «вражеской разведки» у границ — снова без каких-либо доказательств.

«Периодически фиксируем различного рода провокации, нарушения воздушного пространства. Но не это главное. Главное заключается в том, что наши соседи тратят миллиарды на вооружение своей армии», — посетовал он.

Обращаясь к военным, правитель призвал их быть готовыми «к своевременной и адекватной реакции, если вдруг что-то случится», заметив, что «опыт современных вооружённых конфликтов показывает: важнейшая роль при ведении военных действий отводится управлению войсками».

«Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками — погибли», — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что «в условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, средства разведки, радиоэлектронной борьбы и подавления», отставание в этой сфере «подобно смерти».

Написать комментарий 21

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар