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В Беларуси назвали рекордсменов падения и роста цен в августе

  • 11.09.2026, 11:50
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В Беларуси назвали рекордсменов падения и роста цен в августе

Некоторые позиции в августе потеряли или прибавили в цене сразу десятки процентов.

Если смотреть на общую статистику, за последний летний месяц потребительские цены в Беларуси изменились совсем немного. По сравнению с июлем они снизились на 0,1%.

Однако по отдельным товарам и услугам колебания оказались куда заметнее. Некоторые позиции в августе потеряли или прибавили в цене сразу десятки процентов.

Что подешевело и подорожало сильнее всего, выяснили журналисты myfin.by.

Лидеры падения

Сильнее всего в августе цены просели на овощи. Причем сразу несколько позиций за месяц подешевели более чем на четверть.

Рекордсменом стала морковь. Ее стоимость снизилась на 36,78%. Почти такой же результат у картофеля — минус 36,72%.

Свекла подешевела на 31,97%, белокочанная капуста — на 28,8%. Замыкают эту пятерку свежие томаты с показателем −22,66%.

Лидеры роста

В противоположную сторону заметнее других двинулся авокадо. За август экзотический плод прибавил в цене сразу 17,01%.

Ненамного отстало от него моторное масло — его стоимость выросла на 13,41%.

Также в тройке самых подорожавших товаров оказались живые срезанные цветы. За месяц они стали дороже на 4,98%.

Что же касается услуг, то больше всего в цене прибавили авиаперелеты. Так, в августе пассажирский воздушный транспорт подорожал на 6,41%.

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