В Беларуси назвали рекордсменов падения и роста цен в августе
- 11.09.2026, 11:50
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Некоторые позиции в августе потеряли или прибавили в цене сразу десятки процентов.
Если смотреть на общую статистику, за последний летний месяц потребительские цены в Беларуси изменились совсем немного. По сравнению с июлем они снизились на 0,1%.
Однако по отдельным товарам и услугам колебания оказались куда заметнее. Некоторые позиции в августе потеряли или прибавили в цене сразу десятки процентов.
Что подешевело и подорожало сильнее всего, выяснили журналисты myfin.by.
Лидеры падения
Сильнее всего в августе цены просели на овощи. Причем сразу несколько позиций за месяц подешевели более чем на четверть.
Рекордсменом стала морковь. Ее стоимость снизилась на 36,78%. Почти такой же результат у картофеля — минус 36,72%.
Свекла подешевела на 31,97%, белокочанная капуста — на 28,8%. Замыкают эту пятерку свежие томаты с показателем −22,66%.
Лидеры роста
В противоположную сторону заметнее других двинулся авокадо. За август экзотический плод прибавил в цене сразу 17,01%.
Ненамного отстало от него моторное масло — его стоимость выросла на 13,41%.
Также в тройке самых подорожавших товаров оказались живые срезанные цветы. За месяц они стали дороже на 4,98%.
Что же касается услуг, то больше всего в цене прибавили авиаперелеты. Так, в августе пассажирский воздушный транспорт подорожал на 6,41%.