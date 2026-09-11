Названы самые надежные марки автомобилей 11 11.09.2026, 12:27

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Достижение отметки в 400 тыс. км — чрезвычайно высокий показатель для любого автомобиля

Фото: Toyota

Первое место — у японского бренда.

У автомобилей Toyota вероятность пробега около 402 тысяч км составляет почти 20%. Марка возглавила рейтинг iSeeCars по долговечности автомобилей.

Об этом сообщило издание «Фокус» со ссылкой на новое исследование iSeeCars.

В четверку лидеров также вошли Lexus, Honda и Acura, причем все они превзошли средний показатель по рынку — 5,4%.

«Достижение отметки в 400 000 км — чрезвычайно высокий показатель для любого автомобиля, поэтому разница между четырьмя брендами с наилучшими результатами имеет значение», — сказал исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

Согласно данным исследования, у автомобилей Toyota вероятность достичь пробега около 402 тыс. км составляет 19,7%. Для Lexus этот показатель составляет 14,4%, для Honda — 13,3%, а для Acura — 9,5%.

Среди массовых брендов также хорошо показали себя GMC с показателем 5,8%, Mazda — 5,3%, Ram — 4,2%, Ford — 4,1% и Chevrolet — 3,6%. В то же время немецкие премиальные марки оказались значительно ниже: у BMW и Audi шансы достичь около 402 тыс. км составляют по 0,5%, а у Mercedes-Benz — 2,6%.

Самые низкие показатели в рейтинге у Mini и Maserati — 0%. Jaguar также получил 0%, а у Fiat этот показатель составляет 0,2%. У Porsche — 0,3%, у Land Rover — 0,4%, у Hyundai, Kia и Mitsubishi — по 0,8%.

Брауэр отметил, что более низкие показатели премиальных автомобилей не обязательно свидетельствуют об их худшем качестве.

«Низкая вероятность для Porsche в большей степени отражает то, что владельцы Porsche реже пользуются своими автомобилями, чем недостаток качества или долговечности», — пояснил он.

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