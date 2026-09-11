Ученые обнаружили у 117-летней женщины необычный парадокс 1 11.09.2026, 13:13

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Ее клетки сохраняли признаки более молодого организма.

Ученые обнаружили одновременно признаки глубокого старения и необычной «молодости» клеток у женщины, прожившей 117 лет. Исследователи из Испании провели комплексный анализ ее генома, белков, обмена веществ, кишечной микрофлоры и изменений ДНК и выяснили, что некоторые показатели соответствовали крайне пожилому человеку, тогда как эпигенетический возраст оказался значительно ниже фактического. Результаты опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

Женщина, которую авторы обозначили как M116, была самым пожилым подтвержденным живым человеком с января 2023 года до своей смерти 19 августа 2024-го. Она родилась в 1907 году в Сан-Франциско, а с восьми лет жила в Испании. Ученые получили образцы ее крови, слюны, мочи и кала и сравнили результаты с данными других групп. Основная часть анализов крови была проведена, когда женщине было 116 лет.

Одним из главных признаков преклонного возраста стали теломеры — защитные участки на концах хромосом, которые обычно укорачиваются при делении клеток. У M116 средняя длина теломер составила всего около 8 килобаз — это был самый низкий показатель среди изученных здоровых добровольцев. При этом около 40% ее теломер были крайне короткими. Однако исследователи отмечают, что столь выраженное укорочение не сопровождалось ожидаемым набором тяжелых возрастных заболеваний.

Еще более неожиданным оказался анализ эпигенетических изменений — химических меток на ДНК, которые меняются с возрастом и позволяют приблизительно оценить так называемый биологический возраст тканей. Шесть разных «эпигенетических часов» показали, что организм M116 был моложе ее хронологического возраста. Дополнительный метод дал разницу в 23,17 года: по этому расчету биологический возраст оказался примерно на два десятилетия ниже 117 лет.

Молекулярный анализ обнаружил мутации, связанные с возрастным клональным кроветворением, а также большое количество В-клеток, характерных для пожилых людей. Одновременно у женщины были признаки эффективного жирового обмена и низкого уровня системного воспаления. В кишечнике исследователи обнаружили необычно высокую долю бактерий Bifidobacterium, которые связывают с противовоспалительными процессами.

Авторы считают, что исключительное долголетие могло быть вызвано сочетанием множества факторов. У M116 обнаружили редкие генетические варианты, потенциально связанные с работой иммунной системы, защитой сердца, мозга и митохондрий. Полученные результаты показывают, что старение организма и развитие возрастных заболеваний могут быть разделены на молекулярном уровне.

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