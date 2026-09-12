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В Витебске в магазине задержали «мага и колдуна», который выступал по телевидению

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  • 12.09.2026, 13:58
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В Витебске в магазине задержали «мага и колдуна», который выступал по телевидению

Он вел эфиры о «возможностях денежной магии».

В Витебске по подозрению в краже одежды из магазины задержали 44-летнего парапсихолога, ведуна и эзотерика, который восемь лет назад вел эфиры на одесском телеканале «Здоровье». О задержании мужчины сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

По информации ведомства, мужчина приехал из «соседней страны» в Беларусь в гости к подруге. По пути он зашел в фирменный магазин одежды, подобрал себе спортивный костюм, спрятал его в карманы своей кофты и ушел, не оплатив товар.

Оперативники задержали подозреваемого в течение часа после звонка в милицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Проверка показала, что фигурант оказывает «экстрасенсорные» услуги и даже создал видеоблог на популярном интернет-хостинге. Как выяснило «Зеркало», около восьми лет назад он вел передачу на одесском телеканале «Здоровье». Там он представлял себя как «ведуна, эзотерика и парапсихолога». В своих шоу он рассказывал о «возможностях денежной магии», «энергетическом вампиризме» и других темах.

Ранее его привлекли к ответственности за пьяное вождение. Тот штраф он не уплатил и уехал за границу, заявил неофициальный телеграм-канал МВД.

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