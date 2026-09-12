Впервые за 40 лет на Венецианском кинофестивале был показан фильм о Беларуси 2 12.09.2026, 14:19

2,366

Андрей Кутило работал над ним пять лет.

Фильм белорусского документалиста Андрея Кутило «Лісты» («Письма из молчаливой страны») рассказывает истории людей, чьи жизни изменились из-за репрессий, тюремного заключения и изгнания. Недавно картину показали во внеконкурсной секции Венецианского кинофестиваля. До сих пор в официальную программу престижного фестиваля были включены только два фильма, посвященных Беларуси: «Иван Макарович» (1968) Игоря Добролюбова и «Иди и смотри» (1985) Элема Климова, пишет «Радыё Свабода».

Андрей Кутило

Фото: Aleksander Kalka

Фильм Андрея Кутило рассказывает историю современной Беларуси через личные истории людей, столкнувшихся с репрессиями, тюремным заключением и жизнью в стране, где обычный человеческий голос может стать поводом для преследования. Режиссер работал над фильмом пять лет.

Он стремился создать собственный визуальный язык для каждого персонажа. А истории пяти человек должны были сложиться в своеобразную мозаику страны.

Кадр из фильма

Андрей Кутило прибыл на Венецианский кинофестиваль с большой международной командой — белорусами, поляками, литовцами и немцами. На официальной церемонии режиссер и его команда вручили директору фестиваля стопку писем от политических заключенных. Это пятнадцать дополнительных писем, которые, по словам Кутило, позволяют лучше понять белорусскую реальность:

«Если человек ничего не знает о Беларуси, то он после того, как прочитает эти 15 писем, уверенно будет иметь впечатление. Они дают эмоционально-интимный, социально-политический контекст того, что сегодня происходит в Беларуси».

«Письмо — это не только то, что написано на бумаге»

Изначально Кутило задумывал фильм именно как картину, основанную на переписке. Но в процессе работы над ним ситуация изменилась: переписка между политическими заключенными стала ограничиваться, а затем фактически запрещаться. Тем не менее, режиссер решил не отказываться от первоначальной формы.

Он начал использовать не только настоящие письма, но и тексты, созданные на основе бесед с людьми, пережившими репрессии, находящимися в Беларуси или уже покинувшими ее.

«Мы успели собрать большое количество писем, и после я решил, что мы сохраним форму писем, но будем использовать и записи людей. Мы проводили множество бесед в форме интервью, и после работали на тем, как бы это вписалось в общую концепцию и форму писем. Письмо — это не только то, что написано на бумаге», — объясняет Кутило.

Для него письмо стало скорее символом связи человека с теми, кто находится за решеткой, с теми, кто остался в Беларуси, и с теми, кто был вынужден покинуть страну.

«Мы решили сохранить форму писем, чтобы придать фильму такой интимный характер. Нельзя сказать, что это прямолинейный политический фильм. Это, прежде всего, фильм о судьбе людей, об эмоциях, о том, как люди держатся в современной Беларуси», — говорит режиссер.

Пять человек вместо тысяч

За последние шесть лет десятки тысяч людей в Беларуси пережили различные формы репрессий. Кутило выбрал для фильма всего пять историй. Это не попытка представить статистически «типичных» белорусов. Режиссер говорит, что прежде всего хотел дать голос людям с разным опытом и перспективой.

Кадр из фильма

Среди них — мужчина, который до сих пор находится в Беларуси и пытается избежать ареста. История Витольда Ашурка, умершего в тюрьме. Молодая девушка, студентка и художница, живущая в женской колонии. Ее история основана на рисунках, дневниках и письмах.

«Прежде всего, я хотел дать возможность услышать голоса людей из Беларуси, рассказать о Беларуси с другой точки зрения. Кто-то еще в Беларуси до сих пор пытается избежать задержания, жить в таких условиях. Некоторых уже нет с нами, как Витольда, который умер — мы знаем, что его запытали в тюрьме. Есть история девушки, студентки, которая находится в женской колонии и рисует картину, отражающую взгляд молодой художницы, творческой личности», — говорит Кутило.

Анимация создавалась год

В фильме используется анимация, субъективная камера, истории, рассказанные почти исключительно с помощью фотографий и изображений на экране монитора. В некоторых эпизодах анимация сочетается с живыми документальными кадрами.

По словам Кутило, на создание примерно 20 минут анимации для фильма ушло около года.

«Мы не используем искусственный интеллект — и это принципиальный вопрос. Он пока не может сделать все детали, все, что вам нужно. И все делается вручную. Вот почему это занимает невероятно много времени», — говорит режиссер.

Часть анимации была создана на основе рисунков одной из героинь, которая находилась в колонии. После ее освобождения эти рисунки стали материалом для иллюстраторов, художников-раскадровщиков и аниматоров.

«Она создала целую серию рисунков, на основе которых уже работали иллюстраторы, разрабатывая визуальную концепцию анимации. Подключаются сторибордисты, которые схематично то, что у тебя в голове, переносят на компьютер, на иллюстрации. Затем сразу же начинается работа аниматоров, которые задают движение и так далее», — описывает процесс Кутило.

Команда фильма в Венеции

Фото: Luca Zambelli Bais

Фильм для многомиллионной аудитории

Кутило не скрывает, что фильм изначально задумывался не только для белорусов. Напротив, одной из главных аудиторий являются люди, которые очень мало или совсем ничего не знают о Беларуси. После премьеры в Венеции он приводит в пример итальянскую зрительницу, которая впервые услышала о Беларуси благодаря этому фильму.

«Вчера на премьере итальянка впервые вообще услышала о Беларуси. Для нее открылся другой мир. Она никогда не знала, что такая страна существует и что там происходит внутри. Поэтому я не скажу, что этот фильм создавался исключительно для белорусов. Скорее для тех, кто очень мало знает о нашей стране или вообще ничего о ней не знает», — говорит Кутило.

После фестивальной премьеры у фильма будет дальнейшая жизнь. Среди партнеров — польское телевидение, а также ZDF в сотрудничестве с ARTE. Фильм будет показан в Польше, Германии и Франции. Еще одним важным партнером является Deutsche Welle, благодаря которому фильм должен получить несколько языковых версий и широкое международное распространение. С такими партнерами фильм сможет увидеть миллионная аудитория, как надеется автор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com