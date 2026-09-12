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«Вот так выглядит «русский мир»

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  • 12.09.2026, 19:35
  • 18,186
«Вот так выглядит «русский мир»

Одесскую квартиру известной украинской спортсменки разрушила ракета «Калибр».

В субботу, 12 сентября, в результате ракетного удара по Одессе была полностью разрушена квартира украинской теннисистки Даяны Ястремской. Об этом теннисистка рассказала в социальных сетях.

«Эта ночь… Эта квартира принадлежала нашей семье. Вот как выглядит «русский мир». Прямое попадание ракеты «Калибр», — написала 7-я ракетка Украины.

Кроме того, она опубликовала видео с последствиями удара, на котором видно, что верхние этажи многоквартирного жилого дома разрушены.

По информации пресс-службы городского совета Одессы, в ходе массированной ракетно-дроновой атаки пострадали по меньшей мере 23 человека, в том числе пятимесячный ребенок.

В квартирах с 21-го по 23-й этаж 25-этажного жилого дома произошел пожар, взрывная волна выбила более 1200 окон в пострадавшем жилом комплексе и соседних домах.

Фото: ГСЧС
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