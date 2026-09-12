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Украина поразила российский танкер «теневого флота» Armada Leader

  • 12.09.2026, 14:59
  • 3,072
Украина поразила российский танкер «теневого флота» Armada Leader

Роберт «Мадяр» Бровди сообщил подробности.

Украинские военные заявили об атаке на российский танкер Armada Leader, который, по их данным, используется для перевозки нефти в обход международных санкций.

Судно ходит под российским флагом и находится под санкциями Украины, ЕС, Швейцарии и Канады.

Информацию о поражении танкера «теневого флота» РФ официально подтвердил командующий СБС Украины Роберт «Мадяр» Бровди. По словам украинских военных, танкер связан с компанией, которая поставляет топливо Министерству обороны Российской Федерации.

Судно относят к так называемому «теневому флоту», который Москва использует для обхода ограничений на экспорт нефти.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что операция «МоЛоЧКа», в рамках которой был подбит этот танкер, продолжается уже десять недель.

По его данным, за это время были поражены 285 судов «теневого флота»: 215 – в июле, 54 – в августе и еще 16 – с 1 по 11 сентября.

Бровди утверждает, что в результате атак судоходство в Азовском море и Керченском проливе оказалось парализовано, а движение в северной и северо-восточной частях Черного моря серьезно осложнено.

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