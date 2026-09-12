Украина поразила российский танкер «теневого флота» Armada Leader
- 12.09.2026, 14:59
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Роберт «Мадяр» Бровди сообщил подробности.
Украинские военные заявили об атаке на российский танкер Armada Leader, который, по их данным, используется для перевозки нефти в обход международных санкций.
Судно ходит под российским флагом и находится под санкциями Украины, ЕС, Швейцарии и Канады.
Информацию о поражении танкера «теневого флота» РФ официально подтвердил командующий СБС Украины Роберт «Мадяр» Бровди. По словам украинских военных, танкер связан с компанией, которая поставляет топливо Министерству обороны Российской Федерации.
Судно относят к так называемому «теневому флоту», который Москва использует для обхода ограничений на экспорт нефти.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что операция «МоЛоЧКа», в рамках которой был подбит этот танкер, продолжается уже десять недель.
По его данным, за это время были поражены 285 судов «теневого флота»: 215 – в июле, 54 – в августе и еще 16 – с 1 по 11 сентября.
Бровди утверждает, что в результате атак судоходство в Азовском море и Керченском проливе оказалось парализовано, а движение в северной и северо-восточной частях Черного моря серьезно осложнено.