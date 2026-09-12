Беларусь накроет густой туман

Беларусь накроет густой туман1
- 12.09.2026, 14:51
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Стало известно о погоде в воскресенье, 13 сентября.
«Белгидромет» объявил желтый уровень опасности на воскресенье, 13 сентября, из-за тумана.
Туман накроет Беларусь ночью и утром в воскресенье.
Днем 13 сентября будет преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, в южных районах +10..+12°С, максимальная днем +16..+22°С.
14 сентября ночью в отдельных районах по западу, утром и днем местами по стране кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер умеренный, днем местами порывистый.
Температура воздуха ночью +6..+13°С, местами +3..+5°С, днем +16..+23°С.
15 сентября местами по стране кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, умеренный. Температура воздуха ночью +7..+13°С, местами +4..+6°С; днем +16..+23°С.