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Россия «отличилась» на мировом чемпионате по рытью могил

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  • 12.09.2026, 13:59
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Россия «отличилась» на мировом чемпионате по рытью могил
Фото: Adobe Stock

Соревнования прошли в Венгрии.

Российская команда заняла шестое место на 9-м международном конкурсе копщиков могил MTFE Sírásó Verseny, который прошел в венгерском Ньергешуйфалу, сообщает «Похоронный траст».

Состязание организует Венгерская ассоциация операторов и управляющих кладбищами. В 2026 году в нем участвовали 19 команд, которые состязались за главный приз — 200 000 венгерских форинтов (около 55 тысяч рублей). Российскую сборную представляли копщик могил из Приозерска Ленинградской области, блогер Константин Стругов и сотрудник Новосибирского крематория Артем Горбиков.

«Задание состоит из нескольких этапов. Сначала за 2 часа нужно было выкопать могилу размером 200×80 сантиметров и глубиной 160 сантиметров — это примерно 2,5 кубометра земли. На втором этапе — за 15 минут нужно вернуть землю обратно и сформировать аккуратный намогильный холм. Оцениваются скорость, точность и эстетика», — пишет «Похоронный траст».

На первом этапе конкурса российская команда не успела докопать 7 сантиметров в глубину. В прошлом году Россия заняла последнее место на чемпионате.

Ранее сообщалось о седьмом месте, однако участник российской команды объяснил, что произошла ошибка из-за непонимания венгерского языка. «Мероприятие проходило на венгерском языке, диплом тоже был на венгерском. Мы ничего не понимали. Члены команды России увидели в дипломе рукописную цифру 7 и решили, что это занятое место. Но позже выяснилось, что это была подпись генерального спонсора конкурса, а место в дипломе не указано», — рассказал он.

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