Путина выставили на посмешище 1 12.09.2026, 13:50

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Фото: Getty Images

Это далеко не первый случай, когда Кремль выдумывает «захваты» украинских городов.

Путин все чаще говорит об успехах российской армии, которые не подтверждаются ситуацией на фронте. В начале сентября он заявил о захвате украинского Святогорска, однако уже через несколько дней украинский командир Андрей Белецкий записал видео из центра города, показав, что он находится под контролем Украины, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

«Снимите клоунские носы и перестаньте выставлять себя на посмешище», — заявил Белецкий, обращаясь к российскому военному и политическому руководству.

Это далеко не первый случай, когда заявления Кремля о захвате украинских городов оказываются преждевременными. В декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский лично приехал в Купянск и записал видео после неоднократных заявлений Путина о взятии города.

Разрыв между кремлевской риторикой и реальным положением дел на фронте становится все заметнее. Россия контролирует менее 20% территории Украины и спустя более четырех лет войны ведет бои за населенные пункты недалеко от исходной линии фронта февраля 2022 года.

По данным независимых картографических проектов, в отдельные месяцы Украина даже возвращала больше территории, чем теряла. Сооснователь Black Bird Group Эмиль Кастехельми заявил, что российская летняя кампания фактически провалилась.

«Российскую летнюю кампанию 2026 года можно считать неудачной», — отметил он.

При этом Путин пытается убеждать как россиян, так и западных политиков в обратном. Кремль рассчитывает создать впечатление, что поддержка Украины бесполезна, а победа России неизбежна.

Внутри России подобная риторика нужна еще и для того, чтобы скрыть последствия войны — растущие потери, удары украинских беспилотников и отсутствие крупных военных успехов.

Однако это не означает прекращения боевых действий. Россия по-прежнему располагает значительными ресурсами и усиливает ракетные и беспилотные атаки по Украине. Именно поэтому, убежден Дикинсон, Киеву необходима дальнейшая поддержка союзников.

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