«Чемодан, вокзал»: в Беларуси указали российским туристам на двери7
- 7.09.2026, 11:09
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И даже составили маршрут.
Жительница Карелии katerinchukolia побывала в столице Беларуси и поделилась своими впечатлениями в Threads.
«Поездка в Минск — сплошное разочарование, смотреть нечего, кухня не в моем вкусе, магазинов тоже осталось мало», — написала она.
Белорусы оценили откровенность гостьи из соседней страны и назвали места, где ей должно понравиться больше. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Уважаемая Екатерина, можете съездить на новые территории у себя, там, думаю, вам больше понравится. Там и движуха есть, и кухня полевая есть, и посмотреть есть на что, а может даже в интерактивах поучаствуете.
— Говорят, что в Москве много чего посмотреть можно и готовят вкусно. Езжайте туда.
— А как вы относитесь к жарким странам? Говорят, что Афганистан прекрасен.
— А зачем в Минск? Наосвобождали же Бахмут, Авдеевку. Пользуйтесь освобожденным.
— Согласен полностью. Чемодан, вокзал, счастливого пути.
— Очень надеемся, что всем остальным гражданам вашей страны у нас тоже не понравится! Рассказывайте, пожалуйста, всем своим согражданам, как у нас плохо! Мы будем вам за это очень благодарны.
— Разворачивайтесь и домой. И своим передайте, что сюда лучше не ехать.
— Минск — настолько красивый, интересный, культурный и самодостаточный город, что уже сам решает кому нравиться, а кому нет.