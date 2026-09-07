WSJ: Украинские дроны добивают экономику России

WSJ: Украинские дроны добивают экономику России1
- 7.09.2026, 11:24
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Ущерб оценивается более чем в 25 миллиардов долларов.
Украина все активнее использует дальнобойные беспилотники для ударов по российской экономике. Целями становятся нефтеперерабатывающие заводы, экспортные терминалы, логистические центры и другие объекты, имеющие стратегическое значение. Последствия атак уже становятся заметны далеко за пределами фронта, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org)
Особенно серьезным оказался удар по нефтяной отрасли. В августе переработка нефти в России снизилась до 3,8 млн баррелей в сутки против 5 млн годом ранее. В стране возник дефицит топлива, власти были вынуждены вводить ограничения и принимать экстренные меры.
Россия начала импортировать бензин, в том числе из Индии, смягчила экологические требования к топливу и запретила экспорт дизеля. С начала года бензин подорожал примерно на 19%, а инфляция достигла около 6%.
Под ударом оказалась и российская интернет-торговля. Более 30 атак на объекты Wildberries и Ozon привели к крупным пожарам. Ущерб оценивается более чем в 10 млрд долларов, а потери от сорванных продаж — как минимум в 12 млрд долларов.
«Последствия украинских ударов становятся все более ощутимыми для российской экономики», — пишет The Wall Street Journal.
Атаки затронули и банковский сектор. Например, ВТБ имеет значительную финансовую экспозицию, связанную с Wildberries, а акции банка с начала года потеряли около четверти стоимости. Одновременно в России растет спрос на наличные деньги, а во втором квартале были зафиксированы чистые изъятия банковских вкладов на фоне перебоев со связью.
Украинские удары по объектам в Черном и Азовском морях также осложнили экспорт зерна. Поставки пшеницы в августе сократились почти на 50% по сравнению с прошлым годом и опустились до минимального уровня с 2010 года.
Проблемы затронули и авиацию. В августе в России было зафиксировано 993 закрытия аэропортов — примерно в пять раз больше, чем ранее.
Путин оценил общий ущерб от украинских атак примерно в 1% российского ВВП, или около 25 млрд долларов, и пообещал поддержку пострадавшим компаниям. Однако авторы отмечают, что систематические удары постепенно создают дополнительное давление на экономику, которая уже демонстрирует признаки замедления.