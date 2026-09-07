«Будем это как-то обсуждать?» 3 7.09.2026, 11:37

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Минчане удивлены ценой более $3,5 тысяч за метр в новостройке.

Квадратный метр в последние годы очень резвый: недавно перешагнул отметку в $2000, но уже стремится выше. В соцсети Threads нашли и вовсе рекордсмена в сфере жилья стандартных потребительских качеств, отмечает «Онлайнер».

В очередной новостройке «Новой Боровой» метр в малогабаритке продают за $3750—3880 в эквиваленте, то есть примерно за 11 000 рублей. Такие цифры жители столицы раньше видели только в премиальных домах типа Depo или «Объект 6». Под постом возник извечный спор: брать недвижимость сегодня или ждать падения цен? А вы что думаете?

Нескромные цены на новостройку заметила Каролина, которая работает в сфере недвижимости. Девушка удивилась и понастольгировала, что не так давно ее клиенты приобрели квартиру в 45 кв. м за $65 000 по курсу, а сейчас 27 «квадратов» продаются почти в два раза дороже. Справедливости ради, стоит сказать, что студию застройщик передает с готовой отделкой.

А теперь время для ностальгии. Девять лет назад, в декабре 2017-го, СМИ вместе с «Эво Лэнд» принимали похожий объект в «Новой Боровой». Тогда квартиры площадью 26 метров казались чем-то удивительным. В комплекте со студией шли полная чистовая отделка, кухонная мебель и даже бытовая техника! Обходилось все это счастье дольщику в... $34 000 в эквиваленте (а не $104 500 как сейчас). То есть один готовый к жизни метр оценивали примерно в $1310 (4000 рублей по курсу сегодняшнего дня). Вот так меняется жизнь. Но и зарплаты, конечно, тогда были другие. Равно как и «вес» доллара.

Под постом можно найти несколько полярных мнений. Один из комментаторов уверен, что такие цены — признак перегретого рынка, и скоро все изменится:

— То, что они пойдут вниз, очевидно любому, кто старше 30 лет. Вы о чем спорите?

Но есть и убежденные в обратном:

— Сказки про то, что цены снизятся, я тоже слышу уже 3 года. И, как правило, звучат они из уст тех, у кого денег нет. Предпосылок для падения цен нет. Спрос высокий. Не за свои, так в кредит. Поэтому меньше слушайте эту чушь и живите сегодняшним днем.

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