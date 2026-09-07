В Беларуси ожидается до +31°С 7.09.2026, 12:09

Прогноз погоды на 8-10 сентября.

8 сентября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, местами +2..+4°С, максимальная днем +20..+26°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Белгидромет.

9 сентября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем на юго-запад страны ожидается поступление теплых воздушных масс с Западной Европы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, местами +13..+15°С, максимальная днем от +22°С по северо-востоку до +31°С по юго-западу.

10 сентября ночью погоду в основном продолжит определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с территории Польши. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах по северу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем от +19°С по западу до +29°С по юго-востоку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com