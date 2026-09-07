В России могли начать блокировку ChatGPT 3 7.09.2026, 12:26

Жалобы о проблеме с доступом поступали с 6 сентября из 27 регионов.

Российские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к популярному сервису искусственного интеллекта ChatGPT, свидетельствуют данные на Detector404. Жалобы поступали с 6 сентября из 27 регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Самарскую область, Удмуртию, Татарстан и других. Пользователи жалуются на недоступность сайта и приложения, проблемы со входом в аккаунт. Пользователь Максим сообщил, что «ChatGPT заблокировали в РФ», заметил сайт The Moscow Times.

Проблема возникла не на стороне ChatGPT, пишет отраслевой IT-ресурс Comss. Соединение с основным сайтом сервиса chatgpt.com прерывается до того, как запрос доходит до серверов компании. Сотрудники Comss провели проверки с пяти точек подключения в России. Во всех случаях соединение с chatgpt.com прерывалось на этапе установки защищенного соединения (TLS-рукопожатия). При этом доступными оставались другие адреса ChatGPT (например, openai.com).

ChatGPT — проект OpenAI, которая была основана в 2015 году. Первая версия вышла в ноябре 2022 года и набрала 1 млн пользователей за пять дней. К 2026 году у компании было более 500 млн зарегистрированных аккаунтов. Россия не входит в список стран и территорий, в которых OpenAI поддерживает работу сервиса.

OpenAI ранее блокировала аккаунты, которые связаны с российскими дезинформационными кампаниями. В 2024 году компания сообщила о пресечении операций Doppelganger и Bad Grammar. Их участники использовали ChatGPT для создания публикаций и комментариев об Украине, США, Молдовы и странах Балтии. В феврале 2026 года OpenAI заблокировала аккаунты проекта «Рыбарь», который связан с российскими военными. Аккаунты использовали ChatGPT для создания публикаций и комментариев на русском, английском и испанском языках. В августе 2026 года компания сообщила о блокировке группы аккаунтов из России, которые использовались для продвижения выдуманного Международного института Берка (International Burke Institute). Он продвигал пророссийский контент от израильского экспертного сообщества.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com