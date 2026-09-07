В России могли начать блокировку ChatGPT

В России могли начать блокировку ChatGPT3
- 7.09.2026, 12:26
Жалобы о проблеме с доступом поступали с 6 сентября из 27 регионов.
Российские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к популярному сервису искусственного интеллекта ChatGPT, свидетельствуют данные на Detector404. Жалобы поступали с 6 сентября из 27 регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Самарскую область, Удмуртию, Татарстан и других. Пользователи жалуются на недоступность сайта и приложения, проблемы со входом в аккаунт. Пользователь Максим сообщил, что «ChatGPT заблокировали в РФ», заметил сайт The Moscow Times.
Проблема возникла не на стороне ChatGPT, пишет отраслевой IT-ресурс Comss. Соединение с основным сайтом сервиса chatgpt.com прерывается до того, как запрос доходит до серверов компании. Сотрудники Comss провели проверки с пяти точек подключения в России. Во всех случаях соединение с chatgpt.com прерывалось на этапе установки защищенного соединения (TLS-рукопожатия). При этом доступными оставались другие адреса ChatGPT (например, openai.com).
ChatGPT — проект OpenAI, которая была основана в 2015 году. Первая версия вышла в ноябре 2022 года и набрала 1 млн пользователей за пять дней. К 2026 году у компании было более 500 млн зарегистрированных аккаунтов. Россия не входит в список стран и территорий, в которых OpenAI поддерживает работу сервиса.
OpenAI ранее блокировала аккаунты, которые связаны с российскими дезинформационными кампаниями. В 2024 году компания сообщила о пресечении операций Doppelganger и Bad Grammar. Их участники использовали ChatGPT для создания публикаций и комментариев об Украине, США, Молдовы и странах Балтии. В феврале 2026 года OpenAI заблокировала аккаунты проекта «Рыбарь», который связан с российскими военными. Аккаунты использовали ChatGPT для создания публикаций и комментариев на русском, английском и испанском языках. В августе 2026 года компания сообщила о блокировке группы аккаунтов из России, которые использовались для продвижения выдуманного Международного института Берка (International Burke Institute). Он продвигал пророссийский контент от израильского экспертного сообщества.