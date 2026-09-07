Украина уничтожила военный объект России вблизи границы с Гомельской областью 7.09.2026, 12:50

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Он мог помогать координировать пролеты дронов вдоль белорусской границы.

Силы обороны Украины сообщили, что 4 сентября их подразделения поразили ряд военных целей на территории Брянской области России — соседней с Гомельщиной, пишет «Флагшток».

В селе Картушин была поражена радиолокационная станция противника, а в районе городского поселка Погар — комплекс радиоэлектронной борьбы.

Еще один из атакованных объектов находится в непосредственной близости к Гомельской области — в городе Злынка рядом с трассой Гомель — Брянск. Там был уничтожен ретранслятор MESH-сетей, заявили в ВСУ.

Подробности пока не уточняются. В начале года уже сообщалось об уничтожении MESH-сети, которую использовали дроны типа «Шахед» для координации полетов в центральных регионах Украины.

Наземные точки управления, которые использовались для этой сети, были расположены не только в России, но и в Беларуси, что способствовало координации движения дронов на больших расстояниях.

Затем в Украине заявляли об уничтожении ретрансляторов на территории Беларуси.

Ретранслятор MESH-сетей в Злынке мог использоваться для координации пролета беспилотников, которые в последнее время практически нон-стоп двигались вдоль белорусской границы, направляясь на атаку Киева. Последний такой пролет фиксировался утром 4 сентября. Однако с тех пор массированных атак украинской столицы не было на протяжении трех дней — в связи с приездом делегации США.

Установка нового ретранслятора не представляет сложности и занимает минимальное время, как ранее отмечал эксперт.

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