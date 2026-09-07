Юрий Федоров рассказал, какой сигнал Путин получил из Вашингтона
- 7.09.2026, 13:13
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Важно обратить внимание на состав делегации.
Переговоры представителей США в Киеве нельзя рассматривать отдельно от их встречи с Владимиром Путиным в Москве. Об этом военный эксперт Юрий Федоров заявил в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм». Сайт Charter97.org приводит фрагмент разговора.
— Картина получается, на мой взгляд, примерно следующая. Во-первых, я бы отметил в качестве первого и, на мой взгляд, очень важного момента то, что в американской группе было не два, а три человека. Третьим был высокопоставленный представитель Министерства финансов Соединенных Штатов Джин Ланг, отвечающий за санкционную политику США.
Его присутствие в американской группе означало, на мой взгляд, две вещи. Первая — в Москве готовились более или менее конкретно и конструктивно обсуждать вопрос смягчения санкций в обмен на изменение позиции России по некоторым ключевым вопросам урегулирования.
Ланг — это человек из команды Скотта Бессента, министра финансов Соединенных Штатов. Бессент, с одной стороны, в общем склонен к поискам каких-то компромиссов с Россией. Но, с другой стороны, после встречи с Антоном Силуановым, министром финансов Российской Федерации, он совершенно решительно и открыто заявил: все переговоры и разговоры с Россией по санкциям и разного рода экономическим проектам возможны только после прекращения огня.
Прекратите огонь — тогда будем с вами разговаривать. Вот эта позиция, на мой взгляд, очень важна.