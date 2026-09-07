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Армия США применила лазерное оружие

  • 7.09.2026, 12:55
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Армия США применила лазерное оружие

Американцы сбили беспилотники на границе с Мексикой.

Высокоэнергетический лазер AMP-HEL армии США уничтожил 11 беспилотников, связанных с картелями, вдоль границы между США и Мексикой с момента начала операций в августе, пишет New Voice.

Таким образом, система AeroVironment на базе LOCUST выходит за рамки испытаний и переходит к постоянному использованию для борьбы с беспилотниками, предоставляя американским силам недорогой способ противодействия повторяющимся угрозам со стороны БпЛА без использования ракет, — говорится в статье Army Recognition.

Эти инциденты демонстрируют, что оружие направленной энергии способно неоднократно нейтрализовать небольшие дроны в ходе выполнения задач по обеспечению безопасности. Такая возможность позволяет усилить эшелонированную систему противовоздушной обороны, сохраняя дорогостоящие перехватчики для более сложных целей и одновременно обеспечивая постоянную защиту от растущей угрозы со стороны недорогих беспилотных летательных аппаратов.

Объединенная оперативная группа «Южная граница» первоначально сообщила, что система AMP-HEL нейтрализовала три вражеских БпЛА в ходе операций, проводившихся поздно ночью 25 и 26 августа; эти аппараты обеспечивали деятельность, представлявшую физическую угрозу для военнослужащих США и сотрудников Таможенно-пограничной службы. Увеличение числа официально подтвержденных случаев нейтрализации целей с трех до 11 свидетельствует о том, что применение оружия направленной энергии продолжилось и после первой операции, превратив то, что поначалу казалось ограниченным первым использованием, в длительное боевое применение армейского лазера против летательных аппаратов.

Транснациональные преступные организации используют дроны для такой деятельности, как обеспечение контрабанды и наблюдение за военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов; это позволяет операторам отслеживать патрулирование, контролировать посты охраны и лучше ориентироваться в перемещениях на американской стороне границы.

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