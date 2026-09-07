BBC: Политическое «землетрясение» в Германии 1 7.09.2026, 13:02

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Ульрих Зигмунд

Фото: Ronny HARTMANN/AFP via Getty Images

Небольшая Саксония-Анхальт вызывает резонанс и за пределами страны.

Победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт стала исторической. Впервые после падения Третьего рейха в 1945 году крайне правая националистическая партия добилась в Германии такого значительного избирательного успеха. Результат может иметь последствия далеко за пределами одной федеральной земли, сообщает BBC.

«Сейсмическое событие», «социально-политическое землетрясение», «переломный момент для Германии». Именно так политические аналитики и многие СМИ охарактеризовали победу антииммиграционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на местных выборах в Германии, состоявшихся в воскресенье.

Не является ли это преувеличением?

Саксония-Анхальт — одна из самых маленьких из 16 федеральных земель Германии. На ее долю приходится всего 1,7 млн из 59 млн избирателей по всей стране.

Насколько значимыми могут быть политические настроения в этом регионе, особенно с учетом того, что АдГ лишь немного не хватило для получения абсолютного большинства?

Ответ: очень значимыми.

Прежде всего, внутри самой Германии.

Хотя голосование и носило региональный характер, его последствия ощущаются на национальном уровне. Подавляющее преимущество АдГ усиливает давление на и без того находящееся в тяжелом положении центристское коалиционное правительство в Берлине. Это может стать последним гвоздем в крышку политического гроба крайне непопулярного консервативного канцлера Германии Фридриха Мерца, обещавшего снизить популярность АдГ.

Эти политические проблемы еще больше ослабят и отвлекут Германию — самого влиятельного игрока в ЕС — в период континентального кризиса, когда Европа изо всех сил пытается сдержать российскую агрессию, тарифные капризы Дональда Трампа и экономическую угрозу со стороны Китая.

Результаты выборов в Саксонии-Анхальт также провоцируют переосмысление ситуации по всей Германии, где нацистское прошлое все еще ощущается очень остро. Это первая весомая победа на выборах для крайне правой националистической партии со времен падения Третьего рейха в 1945 году.

Немецкие власти частично признали партию АдГ антидемократической, а ряд региональных отделений партии, в том числе в Саксонии-Анхальт, — крайне правыми и экстремистскими.

Как известно, АдГ особенно популярна в восточной Германии, но сейчас, судя по опросам, она становится крупнейшей политической партией в масштабах всей страны.

Похоже, политический мейнстрим Германии подвел избирателей. Что же теперь делать крупнейшей экономике Европы и самой густонаселенной стране континента (не считая России)?

Небольшая Саксония-Анхальт вызывает резонанс и за пределами Германии.

Сам президент США в воскресенье опубликовал результаты экзит-пола по Саксонии-Анхальт на своей платформе Truth Social.

Антииммиграционный лозунг АдГ «Германия для немцев» во многом перекликается с лозунгом Дональда Трампа — MAGA, «вернем Америке былое величие». Наряду с другими националистическими партиями Европы, АдГ в значительной степени заимствует стратегию Трампа — подрывая авторитет основных СМИ, ставя под сомнение беспристрастность судей и обещая «сделать Германию снова великой».

Однако стоит отметить, что имя президента США редко упоминается в ходе предвыборной кампании в Европе. Политики прекрасно осознают, насколько он непопулярен среди избирателей.

Ronny HARTMANN/AFP via Getty Images

В воскресенье вечером в социальных сетях вслед за Трампом выступил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он назвал результат АдГ «историческим», заявил, что федеральное правительство Германии «дискредитировано», а канцлер Фридрих Мерц «унижен» и «превратился в Стармера».

Вы можете спросить: какой интерес могут представлять для России региональные выборы в Германии и что имел в виду Дмитриев, высказав это язвительное замечание в адрес бывшего премьера Великобритании?

Правительство Германии является крупнейшим донором Украины, а Великобритания, как известно, поставила Киеву ракеты, которые использовались для нанесения ударов по территории России. Это вызвало глубокое возмущение в Москве.

Партия АдГ, напротив, занимает довольно пророссийскую позицию. Она выступает за прекращение военной помощи Украине, отмену санкций против Москвы и возобновление закупок российских энергоресурсов. Немецкая промышленность понесла огромный ущерб после того, как страна прекратила импорт дешевых российских энергоресурсов после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Лояльное отношение партии АдГ к России имеет еще одну привлекательную сторону для жителей восточной Германии, которая по-прежнему значительно беднее западной части страны. И это несмотря на то, что Германия потратила от 2,3 до 3 триллионов евро (в зависимости от источников и учета инфляции) на интеграцию бывшей коммунистической части страны после падения Берлинской стены в 1989 году.

Саксония-Анхальт — самый бедный регион Германии, и там, как и во многих других частях бывшей ГДР, среди избирателей часто встречается так называемая «Остальгия» — «ностальгия по Востоку» и по более стабильным временам при коммунистическом режиме.

За выборами в Саксонии-Анхальт внимательно следил и Европейский союз. Ближайшие 12 месяцев станут насыщенным избирательным сезоном по всему ЕС. Ожидаются выборы в ключевых странах — Франции, Италии, Испании и Польше.

В Брюсселе опасаются, что более «экстремистские» партии — как левые, но особенно правые — могут укрепить свои позиции повсеместно.

Лидер испанской националистической партии «Голос» Сантьяго Абаскаль в воскресенье написал в X, что победа партии АдГ в Саксонии-Анхальт стала «большой надеждой для Германии и для Европы».

В свою очередь, министр-делегат Франции по европейским делам Бенжамен Хаддад, считающийся союзником центристского президента Эмманюэля Макрона, предупредил: «Победа крайне правых на региональных выборах в Германии — это серьезный вызов для Европы».

Ни АдГ, ни другие европейские партии, которые называют «крайне правыми» или «ультраправыми», не признают это определение. Они также отличаются друг от друга по тону и партийной программе. Французская партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен два года назад исключила АдГ из своей фракции в Европейском парламенте за чрезмерную «радикальность». Однако эти партии, как правило, объединяет антииммиграционная платформа и ярко выраженная националистическая риторика. И это действительно вызывает беспокойство у ЕС.

Лозунги «Германия прежде всего», «Италия прежде всего» или «Франция за французов!» беспокоят Брюссель. Там считают, что рост популярности националистических партий подрывает европейскую сплоченность, когда она требуется как никогда.

Националистические партии, такие как «Альтернатива для Германии» или итальянская «Лига», как правило, глубоко евроскептичны, хотя Брюссель заявляет, что Европе необходимо объединиться, чтобы противостоять, например, давлению Дональда Трампа или эффективно защитить европейский бизнес от демпинга со стороны Китая.

Европейские оборонные ведомства также предупреждают, что раскол по вопросу антироссийских санкций или сдержанный подход к членству в НАТО (как, например, в случае с «Национальным объединением» Марин Ле Пен или немецкой АдГ) играют на руку Москве.

Руководители спецслужб заявляют, что страны должны действовать сообща, чтобы остановить войну России против Украины, иначе Кремль может поддаться искушению нанести удар на территории НАТО, например, по странам Балтии.

Дело в том, что европейские избиратели прекрасно осознают эти внешние угрозы и их последствия для своей страны. Их беспокоят последствия войн в Украине и на Ближнем Востоке, ухудшение состояния системы здравоохранения и снижение экономической безопасности для них самих и их семей. Неконтролируемая иммиграция и безопасность на улицах также вызывают огромную озабоченность.

И именно в этом заключается важность результатов выборов в Саксонии-Анхальт. Это яркий сигнал тревоги не только для традиционных политических партий, но и для таких институтов, как судебная система и спецслужбы — тех, кого АдГ называет «продажным истеблишментом».

Избиратели в Европе чувствуют себя потерянными и обманутыми со стороны партий, которые они поддерживали десятилетиями. То, что сейчас, в преддверии выборов, они смотрят вправо или влево, не означает, что все они вдруг стали экстремистами.

Предвыборный лозунг АдГ в Саксонии-Анхальт звучал оптимистично: «Всё возможно!» Плюс обещание вернуть немцам чувство гордости за свою страну.

Несмотря на то, что эта партия до сих не показала себя на практике в правительстве, люди, похоже, все больше готовы дать ей шанс.

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