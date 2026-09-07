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Распоряжения Лукашенко становятся все безумнее

24
  • 7.09.2026, 13:14
  • 18,626
Распоряжения Лукашенко становятся все безумнее

Ручное управление во всех сферах.

Министр образования Андрей Иванец рассказал госпрессе, как реализуется пожелание правителя страны «нормально накормить» детей в школах:

«У ребенка в школе напряженная учеба, большая нагрузка, и должен быть прием пищи — нормальный, спокойный, как в домашних условиях. Но президент еще раз сделал акцент на том, что из школы не следует делать ресторан. Это абсолютно справедливо, потому что в первую очередь ребенок приходит в школу за знаниями», — сказал он.

Похоже, чиновник не до конца понял мысль Лукашенко, который предложил кормить в школах более простой едой: «Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает. Поэтому сосиски, колбасы и так далее».

Но это и неважно. Министру Иванцу куда важнее изобразить бурную деятельность, за плоды которой, мягко говоря, становится неловко, пишет «Салiдарнасць».

Так, например, чиновник сделал для себя важное открытие: «Мы прекрасно понимаем, что в начальной школе, на второй или третьей ступени общего среднего образования у детей разные физиологические потребности. Поэтому распределение на три возрастные группы по классам должно их полностью удовлетворить».

А год назад, если кто забыл, Иванец решал проблему некачественного питания после приема у главного специалиста по школьному рациону, предложив обязать директоров школ лично пробовать каждую порцию, приготовленную для школьников.

Год прошел: новый каприз — новые решения.

Покритиковал Лукашенко ситуацию с перегруженностью придомовых территорий автомобилями — и как по щелчку городские власти взялись убирать автохлам с улиц столицы в строго обозначенные сроки.

А ведь проблеме этой не один год. Но практика показывает, что без мудрого совета и словесного пинка никто и не пошевелится. Проблема в том, что указать на этот ключевой изъян ручного управления в окружении стареющего вождя банально некому.

Вот и приходится прогибаться министрам и руководству областей, выискивая нерадивых аграриев, которых потом приходится лично навещать в подразделениях, чтобы убедится в успехах «перевоспитания».

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