Путин выдвинул новые условия для завершения войны 11 7.09.2026, 7:12

18,122

Фото: Getty Images

Bloomberg раскрыл позицию Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему не готов согласиться на прекращение войны в Украине на условиях, которые не отвечают интересам Москвы. Более того, требования Кремля стали жестче на фоне уверенности российских властей в собственном военном преимуществе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Публикация появилась в период визитов американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. По данным издания, поездки американских посланников свидетельствуют о новой попытке президента США Дональда Трампа добиться прекращения войны и сдвинуть с места переговорный процесс.

Директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко считает, что визит представителей Вашингтона способен придать дополнительный импульс поиску условий, которые могли бы устроить обе стороны. При этом, по его словам, важнейшим фактором остается готовность США регулярно участвовать в дипломатическом процессе, а не возвращаться к нему лишь время от времени.

Старший политолог аналитического центра RAND Сэм Чарап также считает визит Уиткоффа и Кушнера своевременным. Он отметил, что ситуация вокруг войны быстро обостряется, а Россия и Украина, если продолжат действовать без внешнего вмешательства, могут и дальше повышать ставки.

В то же время в Европейском Союзе неоднозначно оценивают решение американских представителей сначала посетить Москву, а затем отправиться в Киев.

Посол ЕС в Вашингтоне Йовита Нелюпшене подчеркнула, что дипломатические усилия должны учитывать позицию союзников США.

«Дипломатия действительно работает, и мы должны постараться убедиться, что сначала разговариваем с теми, кто является нашими союзниками», - заявила она.

По словам Нелюпшене, Москва пока не отказалась от своих военных целей. Поэтому для европейских стран главным приоритетом остается дальнейшая поддержка Украины и предоставление ей необходимых средств для защиты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com